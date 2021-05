Kimi Raikkonen kan zomaar aan zijn laatste jaar in Formule 1 bezig zijn

De Formule 1-wereldkampioen van 2007, Kimi Raikkonen, kan wel eens bezig zijn aan zijn laatste jaar in de Formule 1. De voormalige Ferrari-coureur rijdt tegenwoordig zijn rondjes in een Alfa Romeo en de vraag is hoe lang dat nog duurt.

Kimi Raikkonen is de meest ervaren Formule 1-coureur van het huidige Formule 1-veld. De Fin staat echter onder toenemende druk van zijn teamgenoot Antonio Giovinazzi. Tegen de Spaanse krant AS zegt Raikkonen dat het leven in de Formule 1 zo zijn sporen begint te trekken op zijn leven.

Kimi Raikkonen: "Zeker, ik ben de jongste niet meer en ik ben altijd actief geweest. Aan de ene kant wordt het racen moeilijker en aan de andere kant word ik oud. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets fysieks doet."

PR-praatjes en andere bijzaken

Raikkonen staat erom bekend niet erg happig te zijn op het voeren van gesprekken met journalisten of het doen van PR-praatjes en andere commerciële verplichtingen, allemaal zaken die toch essentieel onderdeel zijn van het leven van een Formule 1-coureur.

Hekel aan reizen

Kimi Raikkonen zegt tegen de Spaanse krant: "Ik heb een hekel aan reizen, zeker nu. Ik houd van het racen, maar het gaat niet alleen om het racen alleen."

Familie-man

De Finse legende redeneert er dan ook op los: "Als ik toch alleen naar het circuit kon komen, mee kon doen aan het racen en dat dat het dan zou zijn, dan zou dat perfect zijn. Ik wil zoveel mogelijk tijd als mogelijk doorbrengen met mijn familie."

Giovinazzi belangrijke graadmeter

Kimi's 27-jarige teamgenoot Giovinazzi is een belangrijke graadmeter voor Raikkonen, vertelt zijn teambaas Frederic Vasseur tegen het Duitse Auto, Motor und Sport.

"Antonio is stukken verbeterd in de kwalificatie. Wij hebben grote stappen vooruit geboekt op het gebied van de motor, we hebben ons aerodynamische pakket behoorlijk ontwikkeld en we hebben de nieuwe regels correct geïnterpreteerd. We kunnen ook duidelijk zien dat Antonio verbeterd is ten opzichte van de afgelopen twee jaar."

Jonge talenten kloppen aan de voordeur van de F1

Giovinazzi noemde zich vorige week nog trots een 'Ferrari-coureur', waarmee hij duidt op het opleidingsprogramma van Ferrari waarvan de Italiaan deel uit maakt. Ook Ferrari-junioren Callum Ilott en Robert Shwartzman maken deel uit van de familie waartoe het team van Alfa Romeo behoort, legt Vasseur uit.

"Ferrari en Alfa Romeo zijn onze partners, dus wij zullen de zaken ook met hen bespreken. Maar daarvoor is het wel veel te vroeg, het is voor nu veel belangrijker dat onze coureurs zich concentreren op hun taak. We zullen hier pas in september of oktober verder naar kijken."