Ferrari wil Schumacher bij Haas houden zodat Giovinazzi bij Alfa Romeo kan blijven

Ferrari is in gesprek met Haas om Mick Schumacher bij het kleine Amerikaanse team te houden in 2022.

Er gaan geruchten dat de 22-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher voor 2022 naar het eveneens door Ferrari aangedreven team van Alfa Romeo zou kunnen gaan.

Maar Haas-baas Guenther Steiner heeft er vertrouwen in dat de jonge Duitser bij Haas kan blijven. Ferrari-teambaas Mattia Binotto brengt nu een soortgelijke boodschap over.

"Dit jaar was moeilijker voor de Ferrari Driver Academy, maar we moeten de jonge talenten de tijd geven om te groeien", vertelt Binotto aan La Gazzetta dello Sport.

"Het eerste seizoen van Mick Schumacher gaat over leren zonder druk, en we zijn momenteel in gesprek met Haas om hem daar te bevestigen."

Een overstap naar Alfa Romeo zou ten koste kunnen gaan van het andere Ferrari-talent Antonio Giovinazzi. Binotto geeft aan dat Ferrari nog steeds blij is met de 27-jarige Italiaan. "Giovinazzi blijft onze reservecoureur, hij is het eerste alternatief voor onze eigen coureurs", aldus Binotto.

"Hij laat elk jaar groei zien en ik hoop dat hij bij Alfa kan blijven, want hij verdient het."