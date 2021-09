Giovinazzi wisselt versnellingsbak, vijf plaatsen gridstraf met bijzonder effect

De startopstelling in Sotsji is vandaag een ware puzzel. Na de motorstraffen van Verstappen, Leclerc, Latifi en Bottas heeft het team van Alfa Romeo besloten om de versnellingsbak van Antonio Giovinazzi te wisselen. Dat betekent een vijf plaatsen straf voor de Italiaan.

Giovinazzi kwalificeerde zich als achttiende. Dan zou je verwachten dat hij als laatste zou moeten starten door de vijf plaatsen versnellingsbak-straf, maar niets is minder waar. Hij start namelijk nog voor de motorwisselaars en dat betekent dat hij als zestiende mag starten, twee plaatsen hoger dan hij kwalificeerde.

The grid is going to change again as Antonio Giovinazzi's car has been fitted with a new gearbox, which will be a five-place drop. #F1 #RussianGP