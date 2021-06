Antonio Gionivazzi is zijn toekomst bij Alfa Romeo niet zeker

Antonio Giovinazzi zegt de druk aan te kunnen om zijn stoeltje bij Alfa Romeo te behouden. Er staat een groep jonge racetalenten te popelen om zijn stoeltje over te nemen.

De afgelopen twee jaar is hij er wel, maar je ziet hem nooit. Onopvallend rijdt de Italiaanse coureur vaak in het rond, de laatste tijd begint hij echter de overhand te krijgen op zijn bekende teamgenoot Kimi Raikkonen tijdens kwalificaties.

Giovinazzi ziet zichzelf graag als 'Ferrari-coureur', wat zoveel betekent dat onderdeel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy. De volgende generatie Ferrari-talenten klopt inmiddels aan bij de deur van de Formule 1.

Callum Ilott en Robert Shwartzman behoren ook tot dat opleidingsprogramma, maar ook Mick Schumacher zou gegadigde zijn voor het stoeltje van Giovinazzi in 2022.

Veel is nog onzeker, bijvoorbeeld ook of het team volgend jaar ook nog verder gaat onder de naam Alfa Romeo. Het zijn allemaal zaken die van invloed gaan zijn op de keuze voor coureurs voor 2022.

Vasseur begeleidt de 17-jarige Fransman Theo Pourchaire die de F2 race in Monaco van pole leidde tot de overwinning in Monaco. Het jonge talent wordt als outsider beschouwd ten opzichte van Giovinazzi.



Er is dus druk, maar dat kan Giovinazzi wel aan, vertelt hij. "Er zijn maar twintig coureurs in Formule 1, maar ik heb altijd met druk gereden. Als ik goed presteer, zal ik blijven.

Zijn toekomst zal grotendeels afhangen van de komende twee maanden waarin zijn loopbaan gemaakt of gekraakt kan worden. Daarvan is hij zich bewust.

Als hem wordt gevraagd was zijn plan-B is, zegt Giovinazzi: "Dat plan is er niet. Ik wil gewoon zo goed mogelijk presteren. Voor nu zit ik voorlopig bij Alfa Romeo en laten we afwachten wat er volgend jaar gebeurt. Elke coureur droomt ervan om kampioen te worden, uiteraard, maar dat is niet makkelijk. Voor nu: laten we afwachten", zo besluit Giovinazzi.