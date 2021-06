Samenvatting F1 Kwalificatie GP Stiermarken: Verstappen rijdt magistrale pole position voor Bottas en Hamilton in Oostenrijk

Max Verstappen heeft zijn zesde pole position gepakt in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij was sneller dan de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

"Simply, lovely!", roept Verstappen over de boordradio van zijn team, als blijkt dat zijn bijzondere ronde genoeg is voor de pole position. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton komen tekort op de Nederlander.

Lewis Hamilton maakte een uitglijder in de laatste sector, waardoor hij nu als derde over de streep komt. Valtteri Bottas moet echter drie plaatsen terug vanwege zijn pitstraatspin: dus eigenlijk krijgt Hamilton daarmee al de tweede positie in zijn schoot geworpen.

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Stiermarken

Het is prachtig weer; de temperatuur van de baan is iets opgelopen ten opzichte van vanochtend tijdens VT3. Het asfalt heeft een temperatuur van 53,6 graden Celsius, terwijl de buitentemperatuur oploopt tot 26 graden Celsius. Het is zonnig als de kwalificatie begint op de baan bij Spielberg in Oostenrijk.

Q1

Als alle coureurs hun snelste tijd op de klok hebben gezet, blijkt dat beide Haas-coureurs zouden afvallen. Kimi Raikkonen lijkt het ook niet te halen: het helpt hem niet dat hij even buiten de baan schiet en daarbij wat grind hapt.

Esteban Ocon lijkt het niet te halen, lange tijd staat hij bij het rijtje uitvallers voor dit eerste kwalificatiedeel. Ocon krijgt het niet voor elkaar om zijn Alpine naar het tweede deel te laten doorgaan, hij kan zijn tijd niet aanzienlijk verbeteren. Mick Schumacher gaat te wijd in de eerste bocht, het helpt zijn tijd niet sneller te maken.

Kimi Raikkonen gaat bij bochten vier en vijf ook te wijd, hij gaat even door het grind en zal met grind terugkeren bij zijn team, voordat hij een laatste poging kan doen om door te geraken naar het tweede kwalificatiedeel. Het lukt hem niet, terwijl wederom zijn teamgenoot Antonio Giovinazzi dat wel lukt.

Valtteri Bottas klaagt dat Verstappen in de weg rijdt. Verstappen rijdt uiterst links op de baan en het is wat het is.

Afvallers in dit eerste kwalificatiedeel zijn: Latifi, Ocon, Raikkonen, Schumacher en Mazepin.

Schumacher baalt

Mick Schumacher verklaart bij de microfoon van Jack Plooij van ZiggoSport dat hij teleursgesteld is dat hij niet voor Latifi en Russell is gekomen, want dat had hij zich voor genomen. Hij had last van overstuur; waardoor hij te wijd ging in de eerste bocht. Mazepin start de race als 19e, voor zijn teamgenoot Nikita Mazepin.

Q2: Wie mag er door naar de top-tien?

De klokken worden weer op nul gezet en in dit deel van de kwalificatie wordt bepaald wie er straks door mag strijden voor een startplek in de top-tien. Als iedereen een aantal keer een tijd heeft kunnen rijden tijdens hun eerste run van deze sessie, is de pikorde als volgt:

Gasly, Verstappen, Bottas, Norris, Perez, Hamilton, Tsunoda, Stroll, Alonso, Sainz.

Afvallers zouden zijn: Leclerc, Vettel, Russell, Ricciardo en Giovinazzi.

Van alle coureurs hebben alleen de Mercedessen en de AlphaTauri's hun tijd tot nu toe gereden op de gele medium band. De rest reed in het rond op de rode zachte band.

Er is echter nog een aantal minuten te gaan in deze sessie. Lewis Hamilton komt opnieuw de baan op met medium-banden. Hamilton klokt daarmee een tijd die hem de voorlopig vijfde tijd geeft. Verstappen is minder zeker van zijn zaak of heeft een andere strategie: hij rijdt op de rode band naar buiten.

Leclerc met hakken over de sloot in de top-tien

De Ferrari's zitten op de wip: Sainz moet zijn best doen om zijn tiende plaats te behouden, teamgenoot Charles Leclerc weet zich naar de voorlopig achtste tijd te rijden: daarmee valt Sainz uit de top-tien.

Knappe elfde startplaats voor George Russell in de Williams

George Russell is sowieso al knap bezig in de Williams: hij rijdt de wagen nu bijna de top-tien binnen. Helaas voor Russell wordt hij op het laatst moment toch naar beneden gedrukt: hij zal trots kunnen zijn op zijn elfde startplaats met de Williams.

Ricciardo valt tegen, Norris piekt

Lando Norris doet het aanzienlijk beter dan Daniel Ricciardo: de Australische McLaren-coureur valt buiten de top-tien en komt niet verder dan de dertiende tijd. Norris ondertussen rijdt de voorlopig tweede tijd en mag wel door naar Q3.

Afvallers in dit kwalificatiedeel: Russell, Sainz, Ricciardo, Vettel en Giovinazzi.

Q3 Wie pakt pole?

De klokken staan weer op nul. De komende minuten mogen de heren bepalen wie er met de pole position vandoor gaat op het circuit van Red Bull in Spielberg. Lando Norris reed een stevige tweede tijd in het vorige kwalificatiedeel: kan hij vandaag wellicht voor een grote verrassing zorgen door de oranje McLaren vooraan de grid te laten starten?

Na eerste doorkomst komt Verstappen met een noodgang over de baan gestormd richting de lijn: hij trekt voor het eerst de tijd naar 1:03.841: Lewis Hamilton komt 0,364 tekort op de tijd van de Nederlander.

Met nog vijf minuten te gaan zou de top-tien als volgt zijn:

Verstappen, Hamilton, Norris, Bottas, Perez, Gasly LEclerc, Tsunoda, Alonso en Stroll.

Echter: er zijn nog vier minuten te gaan. Lewis Hamlton komt vrij snel weer naar buiten om zijn tijd aan te scherpen. Hij verbetert zijn tijd, maar komt alsnog 0,226 tekort op de Limburger.

Max Verstappen pakt zijn zesde pole.