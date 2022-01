Giovinazzi koestert geen wrok jegens Zhou: "Neem hem niets kwalijk"

Alfa Romeo treedt aankomend seizoen aan met een volledig vernieuwde line-up. Coureurs Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi zijn vervangen door Valtteri Bottas en de Chinese debutant Guanyu Zhou. Het is afwachten of dit duo sterk voor de dag zal komen onder de nieuwe reglementen maar het staat wel vast dat er een compleet nieuwe wind waait door het Zwitserse team.

Räikkönens afscheid lag in de lijn der verwachtingen. De Finse veteraan kondigde halverwege het seizoen aan dat hij na de laatste race van het jaar met pensioen zou gaan. Al snel werd duidelijk dat zijn landgenoot Bottas hem zou gaan vervangen. Giovinazzi's positie was lang onduidelijk. De Italiaan wilde zelf graag door gaan maar Alfa Romeo koos uiteindelijk voor het Chinese sponsorgeld van Zhou.

Beste jaar ooit

Giovinazzi moest zelf even bijkomen van zijn onvrijwillige Formule 1-exit. De Italiaan had het idee dat hij sterk voor de dag was gekomen en moest een meloen doorslikken. In gesprek met Motorsport.com is hij er eerlijk over: "Ik baal dat ik mijn zitje ben verloren na wat volgens mij mijn beste jaar ooit was. Daar kwam denk ik de meeste frustratie vandaan."

Kwalijk

Maar Giovinazzi is sportief genoeg om Zhou al het geluk van de wereld toe te wensen. Hij zal dan ook niet met afgunst naar diens prestaties kijken: "Ik kan Zhou echt niets kwalijk nemen. Hij heeft het goed gedaan in de Formule 2 en hij heeft genoeg punten gescoord om in aanmerking te komen voor een superlicentie. Ik kan niet zeggen dat hij de kans niet heeft verdiend."