Officieel: Giovinazzi vertrekt bij Alfa Romeo na dit seizoen

Antonio Giovinazzi vertrekt na dit seizoen bij het team van Alfa Romeo. Dat maakte de Zwitserse renstal zojuist bekend. Dat betekent dat het team aankomend seizoen met een compleet nieuwe line-up gaat rijden aangezien ook Kimi Räikkönen vertrekt.

Giovinazzi debuteerde in 2017 in de Formule 1 bij het team van Sauber. Hij verving daar tijdens de eerste twee races van het seizoen de geblesseerde Pascal Wehrlein. In 2019 reed de Italiaan zijn eerste volledige team in de koningsklasse van de autosport voor Alfa Romeo.

Hij bleef het team trouw in de opvolgende jaren maar kon geen potten breken. Hij werd in 2019 zeventiende in het wereldkampioenschap met slechts 14 puntjes. Ook in 2020 bereikte hij deze plaats in het kampioenschap alleen verzamelde hij toen maar vier puntjes. Dit jaar heeft hij vooralsnog nog maar één puntje gepakt.