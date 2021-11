Giovinazzi baalt als een stekker: "Ik ben echt teleurgesteld"

Antonio Giovinazzi leek enorm te profiteren van de chaos bij de start in Mexico. De Italiaanse Alfa Romeo-coureur vond zichzelf na de eerste bocht terug op de zesde plaats. Maar het was geen voorteken voor een goede race. De Italiaan belandde uiteindelijk op de elfde plaats en was zeer terneergeslagen.

Na afloop reflecteerde Giovinazzi op zijn middag. Hij sprak met de site van de Formule 1: "Ik ben echt teleurgesteld met dit resultaat want ik denk dat we met allebei de auto's in de punten konden eindigen. Ik had een fantastische eerste ronde en ik kwam tot P6. Zelfs toen Sainz mij inhaalde leek ik op weg naar de zevende plek."

Maar daarna werd het een frustrerende middag voor de Alfa Romeo-man. Hij legt uit wat er precies mis ging: "We stopten vroeg en daardoor kwamen we in het gevecht tussen Bottas en Ricciardo terecht. Dit kostte tijd en punten. We hadden goede pace en ik ben blij voor Kimi maar deze is echt heel jammer."