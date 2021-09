'Kubica rijdt ook in Monza voor Alfa Romeo'

In Zandvoort moest hij onverhoopt in actie komen, Robert Kubica stapte hals over kop in de Alfa Romeo nadat Kimi Räikkönen positief testte op corona. Het is de vraag of Räikkönen in Monza weer kan rijden voor Alfa Romeo.

Het Poolse medium TVP Sport denkt het antwoord te weten op deze vraag. Ze beweren namelijk dat Räikkönen nog steeds positief is en dus niet naar het Italiaanse circuit kan afreizen. Dit betekent dus dat Robert Kubica weer in actie komt op Monza. Mocht Räikkönen plotsklaps toch negatief testen dan is de kans groot dat de Fin weer in de auto kruipt.

In Zandvoort presteerde Kubica naar behoren. Hij wist als 15e over de finish te komen, één plekje achter zijn teamgenoot Antonio Giovinazzi. Als Kubica straks weer in actie komt in Italië betekent dat dat hij terugkeert op een circuit dat belangrijk was in zijn carrière. Kubica pakte in Monza namelijk zijn eerste podium in zijn derde race in 2006. Ook in 2008 mocht hij het podium beklimmen op het historische circuit.