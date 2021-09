Toto Wolff stelt eisen aan mogelijke overstap Albon: "Het is gevaarlijk om Red Bull-coureur te laten racen met Mercedes-motor"

Het is "gevaarlijk" als Alexander Albon volgend jaar in de Formule 1 zou racen bij Williams. Dat zegt Mercedes-baas Toto Wolff dit weekend in Zandvoort.

Red Bull Racing zou Albon willen onderbrengen bij Williams, zodat Albon weer kan racen in de Formule 1. Volgens Toto Wolff moet Albon dan wel zijn contract met Red Bull Racing laten ontbinden, aangezien Williams met Mercedes-motoren rijdt. Wolff zegt daarover: "Het is gevaarlijk om een coureur die 100 procent van Red Bull is te laten rijden met een Mercedes-motor. Ik wil graag met hem werken, maar dan moeten ze zijn Red Bull-contract wel ontbinden", zo stelt Wolff als voorwaarde.

Albon is nu 25 jaar en is al jaren een Red Bull-talent. Albon maakte in 2019 zijn debuut bij Toro Rosso, het tweede team van Red Bull in de Formule 1 dat tegenwoordig racet onder de naam AlphaTauri. In zijn debuutseizoen maakte Albon promotie naar Red Bull Racing, waar hij ook in 2020 de teamgenoot van Max Verstappen was. Toen Sergio Perez vrij kwam vanwege de komst van Sebastian Vettel naar Aston Martin, moest de Thaise Albon plaats maken voor de Mexicaan Sergio Perez. Dit jaar rijdt Albon DTM, maar hij verricht ook 'belangrijk werk' in de simulator waarmee het team van Max Verstappen en Sergio Perez grote stappen vooruit zou maken.

Nadat Kimi Raikkonen donderdag bekend maakte dat hij zijn helm na dit seizoen aan de wilgen hangt, kwam er een grote stoelendans op gang. Volgens velen zou Raikkonen opgevolgd worden door Valtteri Bottas, die na dit seizoen vervangen lijkt te worden door George Russell bij Mercedes. Het stoeltje dat Russell bij Williams nu nog warm houdt zou dan toekomen aan de 'langs de zijlijn' staande Alexander Albon. Ook zou Mercedes Formule E-kampioen Nyck de Vries kans maken op het stoeltje bij Williams. Hij staat onder contract bij Mercedes. Ondertussen is het geen gegeven dat 'Ferrari-talent' Antonio Giovinazzi mag blijven bij Alfa Romeo in 2022.

Toto Wolff liet vrijdag weten: "Nyck is een Mercedes-coureur in de Formule E, hij heeft daarin een gegarandeerd zitje. Het is voor ons belangrijk dat hij bij de familie blijft. Maar ik zal voor hem een overstap naar de Formule 1 ook niet tegenhouden."