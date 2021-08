Alfa Romeo bedankt fans in statement

Iedereen die iets met de Formule 1 te maken heeft moet nog een beetje bijkomen van het debacle dat de Belgische Grand Prix heet. Veel fans zijn drie uur lang nat geregend terwijl er niks gebeurde.

Veel coureurs en teams spreken hun waardering uit voor de fans die urenlang geduldig bleven zitten. Ook het team van Alfa Romeo doet dat. In een statement op Twitter bedankt de renstal de fans uitgebreid. "Jullie zijn de echte Drivers of the Day" valt er onder meer te lezen in het statement.

#BelgianGP - Alfa Romeo Racing ORLEN Team statement 🗞 pic.twitter.com/LH4mMmUNHh — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) August 30, 2021

Ook het team van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi is van mening dat de genomen beslissing de juiste is: "De keuze om niet te racen was de juiste." Het is een mening die zo goed als elke coureur gister ook liet horen. Tijdens de opwarmingsronde liet alleen Max Verstappen blijken dat er wel geracet kon worden.

Niemand wil een vervolg van de farce van afgelopen weekend. In het statement geeft ook Alfa Romeo dit aan: "We hopen dat er gister wat lessen zijn geleerd, lessen die ons zullen helpen de operatie in de toekomst te verbeteren en die de fans van onze sport in de positie brengen waar ze horen te zijn."