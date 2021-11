Giovinazzi slaat terug: "Sport kan meedogenloos zijn als geld de regels bepaald"

Gisteren werd bekend dat Antonio Giovinazzi na dit seizoen moet vertrekken bij het team van Alfa Romeo. Aangezien alle andere stoeltjes voor 2022 al zijn gevuld betekent dat, dat Giovinazzi aankomend seizoen niet actief zal zijn in de Formule 1. Het is een bittere pil voor de Italiaan.

Het bleef eventjes stil vanuit de hoek van Giovinazzi maar nu reageert de coureur zelf op social media. Bij een foto van hem als kind in een trapauto schrijft hij: "Formule 1 gaat over talent, techniek, risico en snelheid. Maar het kan ook meedogenloos zijn als geld de regels bepaald."

La @F1 è talento, macchina, rischio, velocità. Ma sa anche essere spietata, quando a dettarne le regole è il denaro.

Io credo nelle piccole e grandi vittorie raggiunte grazie ai propri mezzi.

Questa è stata la mia prima foto su una F1, l’ultima non è ancora stata scattata 💪 pic.twitter.com/Tm5bgIteN5 — Antonio Giovinazzi (@Anto_Giovinazzi) November 16, 2021

Wie denkt dat Giovinazzi verdrietig in een hoekje gaat zitten komt bedrogen uit. De huidige Alfa Romeo blijft strijdbaar. Hij verwijst naar zijn jeugdfoto: "Dit was mijn eerst foto in een Formule 1-auto. De laatste foto van mij in een Formule 1-wagen is nog niet genomen."