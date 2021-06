Mercedes bood in 2017 Giovinazzi een contract aan als derde rijder

Het team van Mercedes wilde Antonio Giovinazzi inlijven na zijn sterke F1-debuut in 2017. Dat zegt zijn vader Vito in een gesprek met La Gazetta dello Sport. Toto Wolff bood de Italiaan een rol aan als derde coureur en wilde hem laten rijden voor Mercedes in de DTM. Giovinazzi weigerde dit aanbod vanwege zijn voorliefde voor Ferrari.

''In Australië finishte mijn zoon als twaalfde en dat was een goed resultaat. Zo goed, dat zelfs Toto ons kwam feliciteren'', vertelde Vito. Vlak daarna wilde Wolff zijn zoon naar Stuttgart halen. ''Voordat Gio tekende bij Ferrari, belde Toto ons op over een overeenkomst bij Mercedes. Maar hij heeft een 'rood' hart en maakte een beslissing wat voor hem goed voelde.''

De Alfa Romeo-coureur maakt sinds 2016 deel uit van het Ferrari-rijdersprogramma en is tot op de dag van vandaag nauw verbonden aan de Scuderia. Of Giovinazzi ooit zijn gewenste overstap maakt naar Ferrari, ligt niet in de lijn der verwachting. Leclerc heeft bij de Italiaanse een langdurige verbintenis en toen in 2021 een stoeltje vrij kwam, werd Carlos Sainz aangetrokken.