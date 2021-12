De 21 van 2021: Grijze muis in Italiaanse kleuren

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Antonio Giovinazzi pakte 3 puntjes en sloot het kampioenschap af op de achttiende positie. Hij zal volgend seizoen geen sportieve revanche kunnen nemen, zijn team Alfa Romeo bedankte hem voor zijn bewezen diensten en schoof hem aan de kant.

De Italiaan kende een redelijk kleurloos seizoen. Hij was bijna elk weekend zijn zeer ervaren teamgenoot Kimi Räikkönen de baas in de kwalificatie. Goede resultaten op de zaterdag zijn fijn maar verliezen zijn waarde als deze niet worden omgezet in goede resultaten in de race en dat is precies wat Giovinazzi overkwam.

Twee keer

Hij finishte slechts twee races in de punten met een negende plaats in Saoedi-Arabië als beste resultaat. Op geen enkel moment leek het erop dat Giovinazzi boven zichzelf uitstak. Pas nadat er bekend werd gemaakt dat hij geen contractverlenging kreeg kwamen er felle (digitale) woorden uit de langharige Italiaan.

Finishen

Maar er was wel een ander punt waarop Giovinazzi uitblonk: hij viel bijna nooit uit. Alleen bij zijn ,voorlopig, laatste race in Abu Dhabi zag hij de finishvlag niet. Verder werd hij in elke Grand Prix in 2021 geklasseerd. Veel heeft hij echter niet aan dat feit als hij vrijwel altijd buiten de punten over de finish komt. Zijn teamgenoot Räikkönen was dan wel regelmatig langzamer in de kwalificatie, op de zondagen overklaste hij Giovinazzi vrijwel altijd.

Reserverol

Ergens valt het dan wel te begrijpen dat Giovinazzi voor 2022 buiten de boot valt. Op geen enkel moment liet hij zien dat hij ver boven zichzelf kan uitstijgen en dat niveau kan vasthouden. De Alfa Romeo was misschien geen superauto maar punten waren soms zeker wel mogelijk. Een negende plaats als beste resultaat spreekt niet bepaald in zijn voordeel maar gelukkig voor hem is de Formule 1-kaars nog niet uitgeblazen. Hij zal in 2022 bij de helft van de races als reserve voor Alfa Romeo, Haas en Ferrari fungeren. In tijden van COVID weet men het nooit dus misschien keert de verder sympathieke Italiaan in 2022 toch nog terug op de grid.