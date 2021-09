Communicatieproblemen voor Giovinazzi in Sotsji: Radio werkte niet

In de hedendaagse Formule 1 is het voor de coureurs van landsbelang om tijdens de race in contact te staan met de team. De snelle heren zoeken dat contact via de boordradio waar ze van alles met elkaar bespreken. In Rusland had Antonio Giovinazzi uitgerekend met dit onderdeel een probleem.

Na de enerverende race stond de Italiaanse Alfa Romeo-coureur de internationale pers te woord. Tegenover Motorsport.com deed hij zijn verhaal: "Ik raakte iemand in de tweede bocht. Ik had vanaf de eerste rondje geen radio meer, ik kon onmogelijk communiceren met het team en het was ook nog eens een lastig race vanwege het sparen van brandstof. "

De Italiaan probeerde er nog iets van te maken maar de regen maakte zijn lastige race nog moeilijker: "Ik probeerde op het rechte stuk naar het team te kijken om te zien wat ik moest gaan doen, maar het was een rommeltje. Daarna had ik door de regen helemaal geen communicatie meer." Giovinazzi kwam uiteindelijk als zestiende over de streep en hield alleen Tsunoda en Mazepin achter zich.