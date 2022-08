Kritiek op Haas-trainingen Giovinazzi: "Ze moeten zich op hun eigen coureurs concentreren"

Het team van Haas kwam eerder deze week met opvallend nieuws naar buiten. De Amerikaanse renstal liet namelijk weten dat Antonio Giovinazzi in Monza en Austin een vrije training zal gaan rijden. Het nieuws was redelijk opvallend en zorgde voor een aantal scheve gezichten, ook Norbert Haug snapt er niets van.

Alle Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Giovinazzi is echter geen rookie, de Italiaan heeft al ruim drie seizoenen Formule 1-ervaring. Vorig seizoen reed Giovinazzi nog in de Formule 1 voor het team van Alfa Romeo. Dit seizoen fungeert hij als reservecoureur bij Ferrari en is hij actief in de Formule E.

Kritiek

Het nieuws kan op veel kritiek rekenen. Ook voormalig Mercedes-chef Norbert Haug snapt er niets van. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports is Haug zeer kritisch: "Elke kilometer die een coureur mist doet hem pijn in een raceweekend. Ik weet niet of er misschien een contractuele afspraak is met Ferrari. Een team als Haas zou zich meer moeten concentreren op zijn eigen coureurs."

Schumacher

Haug ziet de vrije trainingen van Giovinazzi ook als een soort steek in de richting van Mick Schumacher. De jonge Duitser staat immers onder grote druk bij het team van Haas. Haug hoopt dat men bij het Amerikaanse team meer gaat werken aan Schumacher: "Als je een coureur steunt en hem de kans geeft, pas dan komt er progressie. Een coureur is een echt renpaard en geen paard om mee te ploegen. Je moet hem moed geven."