Samenvatting Formule 1 Grand Prix Stiermarken: Max Verstappen vergroot leiding in WK op Hamilton na machtige overwinning in Oostenrijk

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Stiermarken weten te winnen en vergroot hiermee zijn leiding in de WK-stand ten opzichte van Lewis Hamilton. De Brit pakte de tweede positie achter Verstappen en pakt een extra WK- punt voor de snelste raceronde.

Valtteri Bottas profiteert van een langzame pitstop van Sergio Perez: Bottas mag naar het podium op de Red Bull Ring bij Spielberg in Oostenrijk. Perez wordt vierde en komt naar eigen zeggen een 'half rondje' tekort om Bottas te kunnen verslaan door een derde plaats.

Samenvatting

Live-verslag van de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De baan was voorheen bekend stond onder de noemer ÖsterreichRing, A1 Ring en nu dus Red Bull Ring. Het is een kort en snel rondje. Het gaat om ronde acht in het wereldkampioenschap Formule 1 van 2021.

WK-stand vóór de race

Max Verstappen gaat de race in met 131 WK-punten, daarmee heeft hij er 12 meer dan naaste rivaal Lewis Hamilton van Mercedes. Het Duits-Britse team met de ster op de neus van de bolide komt 37 WK-punten tekort op Red Bull Racing bij aanvang van deze F1-race.

Uitgangspositie

Max Verstappen heeft een mooie uitgangspositie voor de race, naast hem staat titelrivaal Lewis Hamilton. Sommigen denken dat Mercedes en Hamilton al min of meer in de touwen hangen, maar deze zevenvoudig wereldkampioen en de succesvolle formatie van Mercedes mogen als combinatie niet worden onderschat.

Parade-ronde

Er valt weer iets te zwaaien voor de coureurs, nu er langzaam maar zeker weer fans worden toegelaten op de circuits. Dat begon met 1000 fans in Spanje, tot 15.000 fans in Frankrijk. Dit weekend zitten er ook nog beperkt fans op de tribunes, maar volgende week mag het circuit in Oostenrijk weer het maximaal aantal fans toelaten langs de baan. Ook tijdens de Grand Prix van vandaag in Oostenrijk, zitten er al vooral oranje-fans voor Max Verstappen langs de baan, zo blijkt tijdens de parade-ronde die de coureurs weer kunnen maken op een oplegger achter een truck. Tijdens het zwaai-rondje vertelt Max Verstappen klaar te zijn voor de race.

Start van de Race

De Grand Prix van Stiermarken staat op het punt van beginnen, als de auto's oplijnen op de grid. De lampen doven en het hele veld stuift richting de eerste bocht. Iedereen komt goed van hun plaats, Max Verstappen kan Lewis Hamilton achter zich houden.

In de derde bocht gaat het mis met Gasly en Latifi. Charles Leclerc heeft problemen met zijn wing-end plate en schiet de pitstraat in na de eerste ronde. Hij wordt voorzien van een nieuwe voorvleugel. Latifi heeft een lekke band, terwijl Pierre Gasly moet opgeven. Hij startte de race vanaf een veelbelovende positie maar is nu de eerste uitvaller omdat hij de eerste ronde niet ongeschonden door komt: Did Not Finish komt er achter zijn naam te staan. Stroll gaat voorbij aan Alonso.

Inhaalrace voor Charles Leclerc

Uit de onboard herhalingen blijkt dat Charles Leclerc zijn voorvleugel beschadigt door de linker achterband van Gasly kapot te snijden als het veld richting de tweede bocht stormt. Giovinazzi glijdt uit in het gedoe en Latifi probeert de ellende ook te ontwijken, maar krijgt nog een tikje van Gasly als de Franse coureur de Ferrari probeert te ontwijken.

Latifi beschadigt zijn achterband, waarna hij zijn Williams langzaam terug kan brengen naar de pitstraat om vervolgens zijn race kansloos te vervolgen met nieuwe rubbers. Ook Charles Leclerc kan via de pitstraat zijn race vervolgen met een nieuwe voorvleugel op zijn Ferrari. Waartoe is hij nog in staat vanaf de achterhoede van het F1-veld?

Mazepin komt vroeg naar binnen

Nikita Mazepin komt in de 23ste ronde naar binnen voor zijn bandenwissel. Charles Leclerc is volop bezig met een inhaalrace, Kimi Raikkonen in de Alfa Romeo laat zich niet direct pakken door Leclerc. Een aantal ronden later biedt Antonio Giovinazzi minder weerstand.

Leclerc ziet kans veel in te halen en zo op te rukken naar de zevende positie.

Pitstops van de toppers

Valtteri Bottas komt steeds dichterbij aan Sergio Perez, die op de zachte band gestart is. Pas in de 29ste ronde wisselt Perez naar de harde band. Het gaat niet soepel: 4,9 seconden heeft het team nodig voor deze stop. Valtteri Bottas komt een ronde later binnen en wisselt van medium naar hard rubber.

In de 32ste ronde komt Hamilton naar binnen voor zijn stop, hij gaat eveneens verder op de harde Pirelli's. Max Verstappen doet dat twee ronden later ook: het team is dit keer wel snel tijdens de pitstop. In 2,0 seconden voorzien de monteurs hun stercoureur van de banden met een witte streep op de wang.

Verstappen fier aan de leiding

Verstappen leidt de gehele race, maar het is nog niet gedaan. Zo'n kwartier voor het einde van de race lijkt er iets niet goed met het rempedaal van de Limburger. Het team van Mercedes zegt tegen Hamilton tot het einde gaat. De Brit wordt een aantal ronden voor het einde toch naar binnen gehaald, Hamilton zal proberen een extra punt te pakken voor de snelste raceronde.

Pechduivel treft Williams-coureur Russell

Williams-coureur George Russell rijdt comfortabel in de top-tien in het eerste deel van de race, waarmee hij in schril contrast staat met zijn teamgenoot. Het gaat echter mis, er is een probleem in de pitstraat. Het team vult iets bij aan de rechterkant ter hoogte van de side-pod. Russell valt ver terug na deze langzame stop.

Volgens Olav Mol van ZiggoSport lijkt het alsof er vloeistof wordt bijgevuld voor pneumatische kleppen. Het euvel is blijkbaar niet opgelost, en Russell valt uit na zijn sterke kwalificatie en zijn goede start van deze race voor het iconische Williams F1-team. Triest, want het team had graag van de hatelijke nul af willen komen door hier hun eerste punt van het seizoen te scoren. De pechduivel gooit echter roet in het eten en frustreert de ambities van Russell en zijn team.

Verstappen wint

Verstappen overwint de problemen met zijn rempedaal, hij weet de race te winnen en vergroot zijn voorsprong in het WK ten opzichte van Lewis Hamilton. Voor Red Bull Racing is het de vierde GP-overwinning op rij in 2021. Dat is bijzonder want dit is voor het eerst sinds elf jaar dat het team van Verstappen zulks weet te presteren. Destijds was het het team vier jaar vrij dominant in de Formule 1. Samen met Sebastian Vettel stapelde Red Bull Racing succes op succes. Dat hield op toen in 2014 het nieuwe tijdperk met de turbo-hybride motoren werd ingeluid. Tot dit seizoen domineerde Mercedes dat tijdperk, maar daar lijkt Red Bull Racing nu verandering in te brengen.

"Auto was on fire vandaag"

"Ongeloofelijk, de auto was echt 'on fire' vandaag", vertelt Verstappen enthousiast via de teamradio zodra hij de 71 ronden heeft afgelegd.

Hij wordt gecomplimenteerd en gefeliciteerd door teambaas Christian Horner, die dit weekend overigens zijn vrouw en voormalig Spice Girl Geri Halliwell heeft meegenomen naar het Red Bull Racing-circuit nabij Spielberg.

Niet geheel feilloos

Heel vanzelfsprekend was de Grand Prix-overwinning niet. Zoals gemeld had Verstappen nog flinke problemen met zijn rempedaal, volgens het team had dat te maken met remmen op kerbstones. Verstappen wordt geadviseerd dat niet meer te doen. Dat werkt, Vertappen bereikt als eerste met een ruime voorsprong de eindstreep waar het zwart-wit geblokt wordt gezwaaid.

Verstappen kan de problemen overwinnen en verhoogt zijn puntenaantal in de WK-stand: 156 punten ten opzichte van 138 punten voor Lewis Hamilton, zo is nu de voorlopige tussenstand voor coureurs.

Na deze Grand Prix staat Red Bull Racing met 40 punten voorsprong op Mercedes bovenaan het kampioenschap voor constructeurs.

Wat vonden jullie van deze Grand Prix en wat zijn jullie verwachtingen van de race van komend weekend op dezelfde baan?