Giovinazzi droomt alweer van Formule 1-comeback: "Mijn grote doel"

Antonio Giovinazzi is sinds afgelopen weekend Formule E-coureur. De Italiaan zocht zijn heil in de elektrische klasse nadat er geen plekje meer vrij was in de Formule 1. Hij werd na jaren trouwe dienst aan de kant geschoven door Alfa Romeo en daarmee kwam zijn Formule 1-droom plotsklaps ten einde.

Giovinazzi wil er dan ook alles aan doen om weer terug te kunnen keren in de koningsklasse van de autosport. Hij zal aankomend seizoen in ieder geval enkele races een reserverol vervullen bij het team van Ferrari. Het is geen racestoeltje en dat is wel het grote doel van de Italiaan.

Doel

In gesprek met zijn landgenoten van La Gazzetta dello Sport kijkt hij alweer ver vooruit. Hij ziet in ieder geval geen toekomst in de Formule E. In de Formule 1 is dat een ander verhaal: "Het is mijn grote doel voor 2023. Ik heb namelijk niet het gevoel dat ik alles heb gegeven in dat kampioenschap."

Paddocl

Zijn eerste stapjes in de Formule E-paddock waren in ieder geval wel naar wens. Giovinazzi voelt zich op zijn gemak in de voor hem nieuwe wereld: "Het eerst gevoel van deze paddock is dat het hier duidelijk een klein beetje relaxter is dan in de paddock van de Formule 1."