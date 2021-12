Alfa-afscheid doet nog steeds pijn bij Giovinazzi: "Vieze kant van de Formule 1"

Antonio Giovinazzi moest de volgende succesvolle Italiaan in de Formule 1 worden. In zijn drie seizoenen voor Alfa Romeo wist hij echter nooit te imponeren. Hij kreeg geen contractverlenging en vertrekt in 2022 met de pest in het lijf naar de Formule E.

Het was duidelijk dat Giovinazzi baalde toen Alfa Romeo bekend maakte dat Guanyu Zhou hem in 2022 zal gaan vervangen. De Chinees brengt de nodige sponsorcenten met zich mee en dat steekt bij Giovinazzi. Hij baalt dat geld nog steeds een belangrijke factor is in de hedendaagse wereld van de Formule 1.

Vieze kant

Zijn teleurstelling is nog steeds merkbaar. In gesprek met Corriere della Serra spreekt Giovinazzi duidelijke taal: "Dat is de vieze kant van de Formule 1 en jammer genoeg is het altijd zo geweest. Ik hoop dat ik er in de toekomst misschien anders over kan gaan denken."

Jeugddroom

Giovinazzi zag wel dat zijn jeugddroom in duigen viel. Hij is niet langer Formule 1-coureur en dat doet pijn. Hij is er dan ook heel erg eerlijk en open over: "Ik was heel erg teleurgesteld en het waren enkele heel erg zware maanden voor mij." Hij zal in 2022 gaan racen in de Formule E maar blijft wel verbonden aan het Formule 1-team van Ferrari. Het is dus geen permanent afscheid van de koningsklasse van de autosport.