Raikkonen erkent dat teamgenoot Giovinazzi beter is: "Dat is niet alleen geluk"

Kimi Raikkonen heeft ontkend dat pech de reden is waarom hij zijn Alfa Romeo-teamgenoot Antonio Giovinazzi voor zich moet laten. Er wordt steeds meer gespeculeerd dat met zoveel jonge talenten die op de deur kloppen bij het in Zwitserland gevestigde team, de 41-jarige wereldkampioen van 2007 eindelijk zijn helm aan de wilgen zal hangen.

Beter presteren

Raikkonen ontkende dat hij door pech slechts als 11e finishte in Monaco, één positie achter Giovinazzi, die als enige een punt scoorde voor het team.

Tegen de Finse krant Ilta Sanomat zei Raikkonen: "Nee, ik zou niet zeggen dat het geluk betreft. Het is niet goed als je alles op geluk gooit. We moeten het gewoon beter doen in de kwalificatie, vooral in Monaco waar alles wordt bepaald door je startpositie en eerste ronde."

F1-toekomst

Wanneer hij met de media spreekt, is Raikkonen kort over zijn toekomst in de Formule 1, zoals hij is met veel andere zaken die door verslaggevers naar voren worden gebracht.

Op de vraag wat hij zou zeggen als hij 30 seconden de tijd had om iedereen op aarde aan te spreken, antwoordde de Fin in Bakoe: "Gelukkig ben ik nog nooit in die positie geweest. Geen idee. Hopelijk heeft iedereen plezier, geniet van het leven en is aardig voor elkaar. Er zijn waarschijnlijk een miljoen dingen die je zou kunnen zeggen, maar wat je ook zegt, sommige mensen zullen het leuk vinden en anderen niet."