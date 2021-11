Kan Alfa Romeo het seizoen afmaken?

Alfa Romeo verkeert in een lastige fase omdat het bijzonder weinig reserveonderdelen tot haar beschikking heeft. Met nog twee races te gaan zijn de reserveonderdelen op en is het de vraag of het team het seizoen 2021 zelfs wel kan afmaken.

Het Losail-circuit in Qatar had hoge kerbstones wat zorgde voor flinke beschadigingen aan de vloeren van de F1-wagens. Ook Alfa Romeo had daar last van bij zowel Kimi Raikkonen als Antonio Giovinazzi. Het Italiaanse team gebruikt momenteel de laatste paar vloeren die ze tot haar beschikking hebben en dus kan het team in de problemen komen.

Vrachtcrisis zorgt voor vertragingen

Twee beschadigde bodemplaten werden na Brazilië teruggebracht naar Hinwil voor reparaties, en het team racet nu tegen de klok om ze op tijd terug te krijgen voor Saoedi-Arabië. Teammanager Beat Zehnder geeft toe dat het team in een lastige situatie zit: "Zo laat in het seizoen bouw je dit soort nieuwe onderdelen niet. Het duurt 20 dagen om een ​​nieuwe vloer te produceren."

Ondertussen is het de taak van Zehnder om de complexe logistiek te beheren om de gerepareerde vloeren naar Saoedi-Arabië te krijgen te midden van de aanhoudende corona-gerelateerde wereldwijde vrachtcrisis. Zehnder: "Ze moeten via Riyad en er is altijd het gevaar van vertragingen."

Niet in actie in Saoedi-Arabië

Als de vloeren van Raikkonen en Giovinazzi tijdens de race in Qatar beschadigd zijn geraakt, betekent dit dat het team mogelijk niet in actie kan komen in Saoedi-Arabië, zo zegt teambaas Frederic Vasseur tegen Blick.