Samenvatting Kwalificatie F1 GP van Amerika: Verstappen pakt twaalfde pole position, troeft Hamilton en Perez af

Max Verstappen weet de snelste tijd te noteren en daarmee de twaalfde pole postion uit zijn loopbaan te veroveren. Verstappen kaapt de pole weg voor de neus van Lewis Hamilton. Sergio Perez rijdt een ijzersterke kwalificatie, lijkt tot het einde zelfs met de pole aan de haal te gaan, maar moet zich uiteindelijk genoegen nemen met de derde positie.

Start kwalificatie

Live verslag van de ontwikkelingen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas bij Austins, Texas. Ververs deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het circuit.

Q1

De angst om elkaar in de weg te rijden heeft de coureurs en teams doen besluiten om verspreid de baan op te rijden. Het lijkt te werken, want in de eerste tien minuten van de kwalificatietraining is er niemand te horen die klaagt over 'verkeer'. Na precies tien minuten is er echter toch een gevaarlijk moment. Sebastian Vettel wordt lelijk in de weg gezeten door een langzaam rijdende collega die vlak voor Vettel langs kruist in een poging om op tijd aan de kant te gaan. Vettel schrikt en klinkt vervolgens woest via de boordradio.

Verstappen voorlopig snelste

Met nog zes minuten op de klok in dit kwalificatiedeel pakt Max Verstappen de voorlopig snelste tijd, voor Ricciardo, Norris, Sainz, Perez, Bottas, Hamilton, Gasly, Leclerc, Tsunoda, Vettel, Giovinazzi, Stroll, Russell, Ocon. Afvallers zouden zijn: Alonso, Latifi, Schumacher, Räikkönen en Mazepin. Zij proberen hun tijd aan te scherpen om door te kunnen naar het tweede kwalificatiedeel.

Als de zwart-wit geblokte vlag is gezwaaid weet Fernando Alonso zich ternauwernood veilig te stellen: hij mag door naar het tweede kwalificatiedeel. Lance Stroll valt buiten de boot en kan zijn Aston Martin niet naar Q2 te sturen. Giovinazzi spint van de baan. Stroll heeft pech: vanwege dubbel gezwaaide vlaggen kan hij zijn rondetijd niet aanscherpen. De eerder door hem gereden tijd is onvoldoende voor een plek in de top vijftien.

Afvallers Q1: Stroll, Latifi, Räikkönen, Schumacher en Mazepin.

Q2

Alleen Sergio Perez en Carlos Sainz komen op de zachte band de baan op voor een eerste run in Q2. De andere coureurs verkiezen de mediums voor een eerste run. Perez gaat te wijd, zijn tijd wordt hem afgenomen vanwege het niet respecteren van de baanlimieten. De druk op Perez neemt wat toe; hij zal richting het einde van Q2 moeten zorgen dat hij alsnog binnen de top tien gaat komen. Met nog zo'n twee minuten te gaan in Q2 moet Perez er nog enorm voor knokken om zijn tijd te verbeteren. Perez is op dat moment de eerste afvaller op P11.

Bij het vallen van de vlag heeft Verstappen de voorlopig snelste tijd gereden met een 1:33.464. Daarmee is hij 0.333 seconde sneller dan Lewis Hamilton. Daarachter: Norris, Leclerc, Bottas, Sainz, Perez, Gasly, Ricciardo, Tsunoda.

Ocon, Vettel, Giovinazzi, Alonso en Russell vallen af en komen buiten de top tien

Q3

De tien overgebleven heren zullen zich allemaal opnieuw moeten bewijzen: de klokken worden weer op nul gezet. Max Verstappen noteert met nog zes minuten op de klok de voorlopig snelste tijd. Perez rijdt in Verstappens kielzog en de de Amerikanen juichen wederom luidkeels omdat Perez de voorlopig snelste tijd noteert. Perez is 0,019 sneller dan zijn teamgenoot.

Met nog vijf minuten te gaan stijgt de spanning als de heren zich opmaken voor een ultieme ontknoping om te komen tot een snelle tijd.

Rangorde op dat moment: Perez, Verstappen, Bottas, Hamilton, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Norris, Gasly en Tsunoda.

Max Verstappen pakt pole en verslaat Hamilton en Perez. Uitslag hier beneden.