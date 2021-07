Alfa Romeo blijft voorlopig in Formule 1

Het voormalige Sauber-team blijft voorlopig als Alfa Romeo actief in de Formule 1. Dat maakt het team bekend.

Er is een "meerderjarige deal" gesloten waarbij elk jaar wordt gekeken of de doelstellingen behaald zijn. In 2018 keerde het Italiaanse merk na 30 jaar afwezigheid terug in de Formule 1. Eerst werd er een technisch en commerciële overeenkomst gesloten, in 2019 keerde het team definitief als Alfa Romeo terug op de grid.

In de aanloop naar de Britse Grand Prix zeggen Sauber en Alfa Romeo aan de vooravond te staan van wat belooft een "nieuw spannend hoofdstuk in het lange en prestigieuze geschiedenis van de twee merken in autosport en een indrukwekkende erfenis in de racerij."

Volgens het team zijn er ambitieuze doelen gesteld en wordt er jaar-na-jaar ontwikkeld. Het team ziet grote kansen weggelegd nu de auto's vanaf 2022 radicaal anders zullen zijn. Er wordt in het lovende persbericht gesproken over de mogelijkheid om een "substantiële stap voorwaarts" te maken. Verder zegt men trots al een tijdje onder het budgetplafond te opereren.

Verder zal Sauber Motorsport en Sauber Technology zich blijven bemoeien met de straatauto's die Alfa Romeo bouwt.

Frédéric Vasseur laat zich citeren in het persbericht: “Wij zijn verheugd de verlenging van deze samenwerking aan te kondigen. Alfa Romeo is de afgelopen jaren een ongelooflijke metgezel geweest en wij zijn nog enthousiaster over de hoofdstukken die nog moeten komen”, aldus de Alfa Romeo teambaas.

Het team staat nu achtste in het wereldkampioenschap voor constructeurs. Het team tekende het Concorde-verdrag waarmee het zeker is dat het team tot en met 2025 op de grid staat.