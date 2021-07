Samenvatting F1 Grand Prix van Oostenrijk VT1: Verstappen zet dominantie voort en is sneller dan beide Ferrari's

Max Verstappen is voorlopig het snelste tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Op de zachte band komt hij op een tijd van 1:05.143. Lewis Hamilton heeft moeite met het op de juiste temperatuur krijgen van de banden, hij rijdt de zevende snelste tijd.

Verstappen (Red Bull) was met 1.05,143 0,266 seconden sneller dan Charles Leclerc en 0,288 dan Carlos Sainz. Valtteri Bottas van Mercedes zat net achter de Ferrari's.

Max Verstappen is sneller dan Charles Leclerc, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Pierre Gasly en Lando Norris.

Prototype banden van Pirelli

Pirelli heeft deze Grand Prix zachtere banden mee genomen, bovendien wordt er tijdens deze training ook gereden met prototype banden die later dit seizoen worden ingevoerd. De invoering van de banden, zou allemaal niets te maken hebben met de klapbanden van Lance Stroll en Max Verstappen in Bakoe.

Kimi Raikkonen wordt lelijk in de weg gezeten door Nikita Mazepin. De Russische coureur rijdt op de ideale racelijn bij het binnenkomen van de pitstraat. Raikkonen moet uitwijken en schiet bijna buiten de baan. Hij toont zijn middelvinger aan de Rus.

Worstelen in bocht 1

Lando Norris gaat te wijd in de eerste bocht, ook Leclerc gaat daar te wijd en zegt enorm te worstelen in de eerste bocht.

Lance Stroll gaat van de baan in bocht zes en komt andersom te staan. Het overkomt Stroll nog een keer als hij spint in bocht tien. "Deze banden zijn wel klaar", laat Stroll weten nadat hij de achterkant verliest bij bocht tien. Het is een niet erg gangbare spin op deze plek, Stroll heeft mazzel dat hij de auto uit de boarding weet te houden. Ook Tsunoda komt even in het grind.

You’ll spot a few plain black unmarked tyres out on track today. These are a new specification of rear tyre that is being tested, with a different construction. Each driver has two sets of these, which can be used in either free practice session. #AustrianGP — Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 2, 2021

Verkeer

Lewis Hamilton zet aan voor een snelle ronde, maar ook hier rijdt de Russische Mazepin Hamilton in de weg. Lewis Hamilton toont zijn hand, klaagt bij zijn team en breekt zijn snelle ronde af. Langs de baan staan lange rijen met fans die nog toegelaten willen worden op de baan, blijkbaar gaat het toelaten niet zo snel. Yuki Tsunoda wordt even opgehouden door een Williams en beklaagt zich via de boordradio. Ook Gasly klaagt bij zijn team over verkeer, waarna hij direct het antwoord krijgt dat klagen nu niet helpt.

Valtteri Bottas heeft ook wat problemen bij de eerste bocht; hij schiet er rechtdoor en gebruikt de escaperoute om zich weer op de baan te voegen. Charles Leclerc schiet nu in de derde bocht van de baan. Lewis Hamilton krijgt in zijn vijfde ronde de banden nog niet op temperatuur: "de banden zijn nog niet klaar", vertelt Hamilton via de boordradio. Hij schiet bij de eerste bocht iets rechtdoor en lijkt te worstelen in Oostenrijk deze ochtend.

Ferrari snel maar zoekende

Charles Leclerc zwaait naar de fans langs de baan, die vandaag in grote getalen en zonder beperkingen weer worden toegelaten langs het circuit. Carlos Sainz rijdt de derde tijd en zegt dat de auto onbestuurbaar is, voordat hij de auto naar de pitstraat brengt.

Guanyu Zhou bedankt het team van Alpine dat hij de kans kreeg om deze training te rijden in de auto van Fernando Alonso. Hij rijdt de veertiende tijd, terwijl Esteban Ocon de blauwe auto naar de elfde tijd rijdt.

Callum Ilott rijdt de Alfa Romeo van Giovinazzi naar de zestiende tijd. Roy Nissany mocht in de WIlliams plaatsnemen en rijdt de 18e tijd deze ochtend. Daarmee is hij sneller dan NIcholas Latifi die de tweede Williams op de negentiende plek zet.