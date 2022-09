Giovinazzi trapt Alpine-test af, De Vries & Doohan later deze week in actie

Vandaag zijn alle schijnwerpers gericht op het team van Alpine. De Franse renstal organiseert deze week een driedaagse test op de Hungaroring in Boedapest. Vandaag wordt de test afgetrapt en de coureurs zullen plaatsnemen achter het stuur van de wagen van vorig seizoen.

Tijdens de test komen drie coureurs in actie: Antonio Giovinazzi, Nyck De Vries en Jack Doohan. Vandaag wordt de test afgetrapt door Giovinazzi, meldt Motorsport.com. Morgen is het de beurt aan de begeerde Nyck De Vries. De test wordt donderdag afgesloten door het Australische Alpine-talent Doohan. Het leek erop dat ook Colton Herta in actie zou komen maar het mislukken van de superlicentiezaak gooit roet in het eten.

Alhoewel De Vries, Doohan en Giovinazzi deze week in actie komen, is geen van hen de echte topfavoriet voor het vrijgekomen Alpine-stoeltje voor 2023. Het lijkt er immers nog steeds op dat dat stoeltje naar Pierre Gasly gaat. De Fransman zal dan AlphaTauri gaan verlaten. Volgens de geruchten van afgelopen week staat De Vries op pole position om Gasly op te volgen bij de zusterrenstal van Red Bull Racing.