Samenvatting knotsgekke F1 GP Hongarije: Ocon wint voor Vettel en Hamilton, Verstappen verliest WK-leiding

De Hongaarse F1 Grand Prix gaat van start op een natte baan. Het is zo'n twintig minuten voor de start van de race flink gaan regenen boven de Hungaroring.

Andddd it's raining. 👀

Uitgangspunt

Op het programma staat dus de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring. Het gaat om een vrij korte baan bestaande uit veertien bochten. Het is de elfde Formule 1 Grand Prix van het seizoen 2021. Dit jaar is het kampioenschap bijzonder spannend: Max Verstappen heeft een voorsprong van slechts acht WK-punten ten opzichte van Lewis Hamilton. Red Bull Racing heeft vooraf aan de race slechts vier WK-punten meer dan Mercedes.

Chaos in eerste bocht: Bottas remt te laat

Na de formatieronde komt Giovinazzi naar binnen, hij zal misschien proberen om of op slicks of de volle regenband te starten.

Lewis Hamilton komt prima door de eerste bocht, maar Max Verstappen wordt door Lando Norris van de baan gereden. Max Vertappen wordt in de flank geraakt en zijn team roept hem naar de pitstraat te komen. De Red Bull van Verstappen heeft schade aan de zijkant van zijn bolide.

Uit de herhaling van de start is te zien dat Norris slachtoffer is van het falen van Valtteri Bottas. Bottas komt slecht van zijn plek, en verremt zich, waarna hij Norris van achteren ramt. Norris raakt is passagier van zijn McLaren en raakt Verstappen. Bottas glijdt ondertussen hard in de zijkant van Sergio Perez' Red Bull. De Mexicaan valt uit, evenals de Finse aanstichter van de ellende. Bottas neemt door zijn glijpartij in de eerste bocht dus anderen met zich mee.

Lando Norris komt erg goed van zijn plek en weet in de eerste meters Bottas rechts voorbij te komen. Als hij wist wat er daarna zou gebeuren, dan had Norris toch liever achter Bottas blijven rijden. Norris blijkt teveel schade te hebben, Andreas Seidl van McLaren constateert dat Norris' McLaren uitvalt.

Charles Leclerc is ook slachtoffer van de ellende in de eerste ronde, hij valt uit en spreekt op zijn Twitter-account te balen van 'dit potje bowlen'. Uit de herhalingen blijkt dat evenals Bottas ook Lance Stroll te laat remt en zijn wielen blokkeert, Stroll stuurt naar de binnenkant en kegelt Leclerc en Norris uit de eerste bocht.

Nice bowling game. So frustrating. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) ___Escaped_link_6106d37ae641d___

Lewis Hamilton heeft na de eerste ronde een luxe-probleempjes: Vanaf de eerste plaats klaagt via de boordradio over veel troep op de baan. Ondertussen komt Verstappen op de dertiende plaats weer de baan op na een pitstop. De race wordt stil gelegd met een rode vlag.

Rode vlag

Het geluk bij een ongeluk voor Verstappen is: de Parc Fermé-regels gelden niet tijdens de rode vlag. Er mag dus worden gewerkt aan de bolide, en dat komt goed uit aangezien Verstappen zijn bargeboard mist.

De bolides lijnen zich op in de snelle laan van de pitstraat en de teams mogen banden wisselen en werken aan de auto's. Tijdens de vorige race had Lewis Hamilton ook voordeel van een rode vlag: toen kon het team werken aan zijn licht gehavende Mercedes, nadat hij Max Verstappen had geraakt in Copse Corner.

Uit de herhalingen van de start valt te zien dat Yuki Tsunoda 'de lachende derde' is: hij ziet de chaos voor zich en weet aan de binnenkant van de eerste bocht in één klap door te stoten naar de vijfde plaats. Verder doen Esteban Ocon, Nicholas Latifi en Russell ook goede zaken in de eerste ronde.

Beide Williams' maken kans op punten

Bij Williams heeft men kriebels in de buik na de chaos in de eerste ronde. Het is zo'n dag waarop zij hopen te profiteren. Beide bolides staan nu op een positie in de punten: de race is echter nog erg lang en de regen lijkt inmiddels gestopt.

OH MY. What. A. Start.

@NicholasLatifi is P6 and @GeorgeRussell63 is P8 as the safety car is deployed.



COME ON, TEAM! 💪 — Williams Racing (@WilliamsRacing) ___Escaped_link_6106d37ae6422___

Herstart: Hamilton in zijn eentje op de grid, rest naar pit voor slicks

De herstart leidt tot een bijzondere situatie. Terwijl Lewis Hamilton op de intermediates oplijnt op de startgrid, gaat de rest van het veld naar binnen voor slicks. Hamilton staat alleen op de grid en start als de lampen doven. Het is een miskleun van jewelste: Hamilton merkt direct dat de de keuze voor intermediates de verkeerde is: hij duikt direct de pitstraat in en wisselt ook naar de droge band. De rest van het veld stormt hem vrolijk voorbij.

Hamilton rijdt dus als raceleider de pits in, en komt als laatste de baan weer op. "Ben ik nu laatste?", vraagt hij vol verbazing aan zijn team.

Mazepin raakt Raikkonen in de pits

In de pitstraat ondertussen gaat het niet goed: Nikita Mazepin raakt een Alfa Romeo. Mazepin's rechtervoorwiel hangt op half zeven: Mazepin valt uit.

Ocon leidt de race

Na acht ronden is de pikorde als volgt: Ocon leidt, voor Vettel, Latifi, Tsunoda, Sainz, Alonso, Russell, Raikkonen, Ricciardo, Schumacher, Verstappen, Gasly, Giovinazzi en Hamilton.

Uitvallers zijn tot op dat moment Mazepin, Norris, Perez, Stroll, Leclerc en Bottas.

De wedstrijdleiding kondigt een onderzoek aan naar het incident in de pitstraat tussen Raikkonen en Mazepin. Het lijkt erop dat het team van Kimi een straf boven het hoofd hangt vanwege een onveilige 'release'. Antonio Giovinazzi krijgt een ondertussen een tijdstraf van tien seconden omdat hij te hard in de pitstraat heeft gereden. Aan de pitmuur van Alfa Romeo zal wellicht hartgrondig worden gevloekt. Op een dag als vandaag zal het team graag willen profiteren van de afwezigheid van veel auto's die hen normaal gesproken te snel af zijn.

Russell stelt voor zijn race op te offeren voor Latifi

George Russell overlegt met zijn team dat hij zijn strategie best wil opofferen als zijn teamgenoot Nicholas Latifi daardoor een beroemde podiumfinish zou kunnen behalen voor het team. Ondertussen worstelt Lewis Hamilton achteraan het veld. "Ik kan niet eens dichter bij komen, jongen", klaagt Hamilton via de boordradio.

Verstappen worstelt op 12e stek

Max Vertsappen heeft het ondertussen moeilijk: de rondetijden zijn niet om over naar huis te schrijven en de Limburger lijkt toch nog behoorlijk wat nadelige gevolgen te ervaren als gevolg van de dreun die de auto opliep tijdens de eerste ronde. In de vijftiende ronde heeft Verstappen een fraai gevecht met Mick Schumacher, die zich niet zomaar gewonnen geeft. De Nederlander komt uiteindelijk wel voorbij aan de Duitser. De vaders van beide heren vochten in het verleden ook dergelijke gevechten uit op een opdrogende baan, zoals in Maleisië 2001.

Hamilton doet 'undercut' op Vertappen en Ricciardo

Lewis Hamilton besluit het anders aan te pakken. Hij wisselt na 20 ronden van de medium naar de harde band. Ricciardo en Verstappen komen kort daarna ook naar de pits voor het hardere rubber. De rondetijden van Verstappen liggen lager dan die van Hamilton.

Love to see it. 😍 Lewis makes the undercut work and clears RIC and VER for track position.



Still good points possible here, keep pushing LH! pic.twitter.com/DBKMeyqPSG — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) ___Escaped_link_6106d37ae6427___

Hamilton rukt op naar voren

Hamilton snijdt als een mes door de warme boter op de opdrogende baan, hij heeft nog bijna veertig ronden de tijd om de rest in te halen, hij kan dus heel goed nog winnen vandaag. Verstappen kan het tempo niet rijden, waarschijnlijk als gevolg van de malheur in de eerste ronde.

Na 40 ronden is de pikorde: Ocon, Vettel, Sainz, Hamilton, Alonso, Tsunoda, Gasly, Latifi, Russell, Ricciardo, Verstappen, Raikonen, Schumacher en Giovinazzi.

Max Verstappen worstelt

Max Verstappen heeft veel last van overstuur en ondertuur, de auto doet niet wat hij normaal kan verwachten. Dat maakt de Nederlander duidelijk via de teamradio. Als zijn team probeert moed in te spreken en te hopen op schadebeperking, laat Verstappen weten dat dat lastig is. "De auto is gewoon feitelijk kapot".

1.8 seconds! ⭐️ 𝗙𝗮𝘀𝘁𝗲𝘀𝘁 𝘀𝘁𝗼𝗽 of the season as Max makes a fifth visit to the pits 🔧 #HungarianGP 🇭🇺

De Nederlander komt zelfs voor de vijfde keer naar de pits deze race, in de vijfenveertigste ronde wisselt hij naar de medium-banden, en daarmee noteert hij vervolgens iets betere rondetijden. Verstappen zal proberen nog in de punten te komen maar lijkt te worstelen achter Ricciardo op de elfde positie.

Lewis Hamilton komt vanaf de vierde stek nog eens naar binnen voor een wissel naar de medium-band. Hamilton komt daarmee voor Tsunoda weer de baan op. Zijn team geeft aan dat hij de laatste 22 ronden volop het gas mag. "Hammertime". De Brit noteert paarse tijden en zal richting de staart van Fernando Alonso willen rijden. Toto Wolff komt via de boordradio en roept: "Lewis, jij kunt dit winnen!"

Als Hamilton inderdaad de race weet te winnen, dan zal hij de leiding in het WK overnemen van Max Verstappen.

Hamilton versus Alonso

Fernando Alonso is niet van plan om de vierde positie zomaar weg te geven aan zijn oud teamgenoot. In 2007 reden beide heren voor McLaren, grote vrienden waren zij sindsdien niet. In de 45ste ronde doet Hamilton zijn eerste poging om Alonso in te halen, maar de Spanjaard weet die pogingen in eerste aanleg prima af te slaan.

Vettel komt niet dichtbij genoeg aan staart van raceleider Ocon

Aan de kop probeert Sebastian Vettel vanaf de tweede plaats al ronden lang dichter bij te komen aan de staart van Esteban Ocon die al ronden lang raceleider is. Het lukt Vettel ronden lang niet om binnen de seconde afstand te komen, om met een DRS-voordeel toe te kunnen slaan. Ondertussen bij Hamilton zich stuk op de verdedigende racelegende Fernando Alonso.

Max Verstappen pakt Ricciaro voor het laatste WK- punt

Max Vestappen weet Daniel Ricciardo in te halen, en ligt met nog tien ronden te rijden op de tiende positie. Verstappen hoopt dat hij ook nog George Russell kan paken voor de negende positie.

Met nog tien ronden te racen is de volgorde: Ocon, Vettel, Sainz, Alonso, Hamilton, Gasly, Tsunoda, Latifi, Russell, Verstappen, Ricciardo, Raikkonen, Giovinazzi.

Fernando Alonso weet het publiek van de stoelen te krijgen, geregeld wordt er gejuicht voor de Spaanse Alpine-rijder. Hij maakt zijn blauwe bolide erg breed, Lewis Hamilton klinkt via zijn boordradio inmiddels geërgerd. Alonso zal hiermee grote kans maken om 'driver of the day' te worden, terwijl Esteban Ocon doet wat hij moet doen.

Fernando Alonso kan in de 65ste ronde niet te voorkomen dat Hamilton langszij komt. Alonso verremt zich licht voor de eerste bocht, waarna Hamilton de vierde plek overneemt.

Het podium lijkt voor Carlos Sainz nu nog niet een feit. Sainz zal Hamilton achter zich willen houden en heeft nog vier ronden om zijn Ferrari zo breed mogelijk te maken.