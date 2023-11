Albon verwacht sterk Williams in Las Vegas

De verwachtingen voor de Grand Prix van Las Vegas van volgende week zijn hoog. Niemand weet nog precies hoe de verhoudingen zullen liggen op het stratencircuit in de gokstad. Alexander Albon gaat er wel vanuit dat zijn team Williams goed voor de dag zal komen op de nieuwe baan.

Het circuit van Las Vegas is zeer uniek. Het bestaat voor het grootste gedeelte uit delen van de openbare weg. Alle grote casino's en de gloednieuwe Sphere liggen naast het circuit en de lay-out leidt ook over de wereldberoemde Strip. Dat betekent dus ook dat er veel lange rechte stukken zijn waarop de coureurs elkaar makkelijk kunnen inhalen, maar waar ook een flinke crash op de loer ligt.

Williams-coureur Alexander Albon denkt dat zijn team goed voor de dag kan komen in Las Vegas. De Thaise Brit baseert zijn mening over eerdere circuits waar Williams goed reed. In gesprek met Motorsport-Total is Albon duidelijk: "Het is een circuit dat qua lay-out bij ons moet passen. Ook de lagere temperaturen moeten ons liggen. Ik denk dat het voor iedereen van groot belang zal zijn om de banden in de kwalificatie goed onder de knie te krijgen met deze lage temperaturen. Dat zal echt niet makkelijk zijn."