Rosberg wijst Albon aan als ideale Perez-vervanger

Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over de toekomst van Sergio Perez bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur beschikt nog over een contract tot en met 2024, maar toch is er veel twijfel. Nico Rosberg ziet een aantal mogelijk vervangers, wat hem betreft is Alexander Albon de droomkandidaat.

Perez staat momenteel nog wel tweede in het wereldkampioenschap, maar het onderlinge verschil met zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen is wel heel erg groot. Verstappen heeft de wereldtitel al binnen en hij is dit seizoen in slechts drie Grands Prix verslagen. Perez was tweemaal de coureur die dat voor elkaar kreeg, maar na zijn zeges in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan stortte zijn resultaten in.

Perez beschikt nog over een contract tot en met 2024 bij Red Bull, maar toch twijfelt men aan zijn toekomst bij het team. Er worden al meerdere namen genoemd als mogelijke vervangers. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg wijst in gesprek met Sky Sports naar huidig Williams-coureur Alexander Albon: "Albon zou eigenlijk de droomkandidaat zijn voor het team van Red Bull Racing om volgend seizoen Sergio Perez te vervangen. Jammer genoeg, zoals Helmut Marko al zei, zit Albon vast aan een meerderjarig contract bij zijn huidige werkgever Williams."