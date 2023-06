Albon kent oorzaak tegenvallende resultaten: "Hebben geen updates"

Het team van Williams heeft een lastige seizoenstart achter de rug. In Spanje kwamen Alexander Albon en Logan Sargeant er niet aan te pas en dat zorgde voor veel teleurstelling. Albon finishte de race op de zestiende plaats, maar daar was hij niet bepaald blij mee. Hij weet precies waardoor dat komt.

Albon staat momenteel op de achttiende plaats in het wereldkampioenschap. De Thaise Brit heeft tot nu toe één puntje gescoord en kampte daarna veelvuldig met pech. Zijn teamgenoot Logan Sargeant beleeft een rampzalig debuutjaar en heeft nog geen enkel WK-punt gescoord. Williams staat ondertussen laatste in het constructeurskampioenschap.

Albon baalde in Spanje van zijn tegenvallende resultaten. De Thaise coureur denkt te weten waardoor de achterstand op de concurrentie zo groot is. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 spreekt Albon zich uit: "Het ding is, we kunnen eigenlijk niet beter. We hebben namelijk geen updates. We kunnen veel doen met de set-up, maar we moeten dat altijd maar afwachten. Ik denk dat we het optimale halen uit onze weekenden. Ik denk dat we in de kwalificatie en de race niet veel verkeerd doen. Jammer genoeg leggen deze circuits onze problemen bloot. Hopelijk kunnen we het in Canada beter doen."