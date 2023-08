Trotse Albon dankt de wind: "Hier heb je zelfvertrouwen nodig"

Eén van de grootste verrassingen van de Nederlandse kwalificatie was Alexander Albon. De Thaise Williams-coureur streed voortdurend mee om de snelste tijden en sloot de kwalificatie af met een verrassende vierde plaats. Albon was na afloop enorm trots en gaf aan dat hij veel hulp kreeg van de wind.

Albon komt dit seizoen wel vaker goed voor de dag in de kwalificatie. De Thaise Brit had voorafgaand het raceweekend in Zandvoort niet al te veel vertrouwen in een goed resultaat, maar kon toch goed meekomen met de toppers. In de kwalificatie had hij meer dan eens de snelste tijd in handen. Toch waren uiteindelijk alleen Max Verstappen, Lando Norris en George Russell sneller dan Albon.

Speciaal

Albon lachte na afloop zijn tanden bloot. De Thaise coureur was trots op zichzelf en op zijn team. Albon gaf aan dat hij eigenlijk niet wist waarom hij zo snel was. In gesprek met Sky Sports doet hij zijn verhaal: "Dit was echt een zeer speciale sessie. De pace is al sinds de eerste vrije training best wel goed. Dit is natuurlijk een erg leuke verrassing. We moeten eens gaan uitzoeken waarom we hier zo sterk zijn."

Wind

Albon geeft wel eerlijk toe dat Williams wat probleempjes heeft met het remmen. Door de tegenwind, was dit probleem veel minder groot dan verwacht. Hij hoopt dat het morgen weer flink zal waaien, maar hij heeft tevens veel zelfvertrouwen: "Dit is een circuit waar je vertrouwen nodig hebt. Je moet echt een connectie hebben met je auto. De laatste ronde was de enige ronde in droge omstandigheden die ik in deze sessie heb gereden."

Winst Verstappen

Lukt het Max Verstappen voor de derde keer op rij de Dutch Grand Prix te winnen? Zet in bij Jack's en win net als Max in Zandvoort!