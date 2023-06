Sainz moet vrezen voor gridstraf na hinderen Albon

Carlos Sainz kende een tegenvallende derde vrije training in Canada. De Spaanse Ferrari-coureur crashte en moet daardoor vrezen voor een verstoorde kwalificatievoorbereiding. Sainz hinderde daarnaast ook Alexander Albon en dat trok de aandacht van de stewards op het Circuit Gilles Villeneuve.

Albon reageerde woest toen hij tot twee keer toe werd gehinderd door Sainz in de derde vrije training. De stewards keken mee en Sainz mag zich gaan melden bij de stewards in Montreal. Hij mag het daar gaan hebben over het mogelijk hinderen van Albon. De Thaise Brit mag ook zijn kant van het verhaal komen vertellen. Sainz moet hierdoor vrezen voor een gridstraf voor de race van morgen.