Albon baalt van grote invloed teams: "Kijk naar McLaren"

Alexander Albon is bezig met een aardig seizoen in de Formule 1. De Thaise Williams-coureur staat op de dertiende plaats in het wereldkampioenschap en hij ontvangt veel complimenten. Albon is echter van mening dat het in de Formule 1 nog te veel draait om de invloed van de auto, hij wijst hiervoor naar het team van McLaren.

Albon is bezig met een goed seizoen in de koningsklasse van de autosport. Ondanks dat zijn Williams-bolide niet de beste is, weet hij regelmatig voorin mee te vechten tijdens de races. De Thaise Brit schitterde vooral tijdens de kwalificaties, maar dat leverde niet altijd het gewenste resultaat op. Albon heeft toch al 27 WK-punten bij elkaar gereden en dat is goed voor de dertiende plaats in het wereldkampioenschap.

Albon voelt zich goed, maar hij is nog steeds van mening dat de auto veel invloed heeft op de prestaties van de coureurs. In gesprek met Auto Hebdo spreekt hij zich uit: "Ik rijd zeker beter dan vorig jaar, maar dat komt doordat ik mij beter voel bij het team. In onze sport is het team nog steeds het belangrijkste. Kijk bijvoorbeeld eens naar het team van McLaren. Lando en Oscar hebben een geweldig seizoen, maar ze hadden vrijwel geen punten na de eerste races. Daarna vonden ze zichzelf terug in de top drie zonder dat ze zelf drastisch dingen anders hadden gedaan."