Albon over interesse van Ferrari: "Het zijn maar geruchten, maar ik klaag niet"

Eerder deze maand doken geruchten in en rond de F1-paddock op dat het Formule 1-team van Ferrari interesse zou hebben in de diensten van Alex Albon. Dit verhaal werd echter al spoedig uit de lucht geschoten door Ferrari-teambaas Frederic Vasseur, en nu geeft ook Albon zijn kant van het verhaal.

Alex Albon behoort dit seizoen tot het rijtje F1-coureurs dat uitstekend weet te presteren. De Thais-Britse jongeling weet zijn Williams-bolide vaak naar Q3 te brengen, en heeft ook tijdens de Grands Prix aardig wat successen weten te behalen. Zijn stijgende lijn van performance genereerde eerder deze maand verhalen dat Ferrari interesse in zijn diensten zou hebben. De huidige Scuderia-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben beiden een contract dat eind 2024 afloopt, en dus zou Albon een potentiële kandidaat zijn voor een fulltime 2025-stoeltje bij het scharlakenrode team uit Maranello.

Nadat deze verhalen eerder deze week door teambaas Frederic Vasseur werden ontkracht, vertelt Albon voorafgaand de Hongaarse Grand Prix nu ook wat hij van de geruchten vindt: "Het zijn natuurlijk maar geruchten, mar ik klaag niet", begint een grijnzende Albon. "Ik heb het gevoel dat ik goed in vorm ben. Dat valt niet te ontkennen."

De voormalig teamgenoot van Max Verstappen maakt zijn tweede achtereenvolgende seizoen bij hetzelfde team door; wat een heuse primeur voor hem is: "Dit is mijn tweede jaar bij hetzelfde team, wat op een bepaalde manier een beetje een luxe is. Ik weet hoe de auto van vorig jaar aanvoelde, en met welke punten we worstelden. De auto's veranderen niet zoveel."

"De downforce kan veranderen, maar de karakteristieken hebben wat meer tijd nodig om te veranderen", vertelt Albon, doelend op het feit dat hij daarom een beter gevoel in de auto heeft. "Ik heb het gevoel dat we dit seizoen de weekenden tot nu toe erg goed hebben uitgevoerd. Afgezien van Melbourne waren er niet veel momenten waarop we geen punten konden scoren toen we die kans wel hadden."

Volgens Albon weet niet alleen hij, maar ook zijn team steeds beter te presteren. Toch tempert hij zijn verwachtingen voor het aankomende raceweekend in Hongarije: "Ik heb het gevoel dat ik goed rijd, maar ook als team boeken we veel vooruitgang. Ik denk echter niet dat dat bij elke race het geval zal zijn. Ik denk namelijk dat dit weekend een soort reality check voor ons wordt", meent Albon op de verschillende karakters van circuits zoals Silverstone, waar hij een achtste plaats behaalde, en de Hungaroring, dat dit weekend door het F1-circus afgewerkt zal worden.