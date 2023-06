Albon kan ademhalen: "Laatste twintig ronden net een kwalificatiesessie"

Alex Albon was een van de sterk presterende coureurs afgelopen weekend. De Thais-Britse coureur bracht niet alleen zijn Williams-bolide in de kwalificatie naar een goede positie, maar wist ook tijdens de race een uitstekend resultaat te scoren. Na afloop van de Canadese Grand Prix kijkt Albon opgelucht naar wat voor hem een slopende race was.

Afgelopen weekend leek Alex Albon opnieuw in uitstekende vorm te verkeren. De voormalig Red Bull-coureur wist zijn Williams-auto naar een sterke P10-startpositie te brengen, en kon vanuit het middenveld zich gedurende de race volop in het gevecht om de punten mengen.

“We hadden het gehele weekend ongeveer dezelfde pace als McLaren. Om voor hen te finishen moesten we een andere strategie proberen. Het gehele weekend waren we al snel, maar om punten te scoren zou altijd lastig worden. Normaliter heb je acht auto's – beide wagens van de Astons, de Red Bulls, de Ferrari's en de Mercedes – en dan zijn de laatste twee puntenposities normaal gesproken voor Alpine.”

Naast de uitstekende keuze van Williams om Albon tijdens de kwalificatie in Q2 op het perfecte moment op droogweerbanden naar buiten te brengen, maakte het ook tijdens de race op zondag een goede beslissing, zo bleek achteraf. Terwijl veel teams voor een twee- of een driestopper kozen, besloot Williams om Albon op een éénstopper te houden. Dit betekende dat de 27-jarige maar liefst 58 ronden op de harde banden moest rondrijden, wat geen makkelijke klus zou zijn.

"We moesten die éénstopper hebben. Toen het team me vertelde dat er nog maar twintig ronden in deze race te gaan waren en ik zag dat ik er nog iets van 35 of 40 moest, dacht ik "nee he, ik hoop niet dat die data klopt."

"Ik heb dit soort races inmiddels al wel een paar keer gedaan, en ik kan je zeggen dat ze niet heel leuk zijn. We zijn sterk in het verdedigen van posities, omdat we een auto hebben die een hoge topsnelheid heeft. In dat soort situaties moet je je banden proberen te besparen, terwijl ik nu dus een lange stint moest rijden. Ik probeerde m'n auto in de vuile lucht van Esteban (Ocon) te brengen, zodat z'n banden sneller kapotgingen. Tijdens de race was ik veel in m'n spiegels aan het kijken."

"Het was net alsof ik de laatste twintig ronden aan het kwalificeren was. Je mag geen fouten maken, dus moet je de juiste balans zien te vinden. Maar, hier krijgen we natuurlijk voor betaald. Onze races worden niet vaak in de schijnwerpers geplaatst, maar bij deze race viel het me op dat ik vaak op de schermen te zien was. Dat is een goed signaal voor ons en voor de reis die wij aan het doormaken zijn", sluit Albon af.