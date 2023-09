Perez moet vrezen voor straf na incident met Albon

Sergio Perez kwam in de straten van Singapore als achtste over de streep. Hij beleefde een lastige avond in de stadstaat en mogelijk wordt het een nog slechtere dag voor hem. Perez moet zich namelijk bij de stewards melden voor een tweetal momenten met Alexander Albon.

Bij het eerste moment draait het niet om een overtreding van Perez. Albon zou hem namelijk hebben ingehaald tijdens de Virtual Safety Car-fase. Voor het tweede moment moet Perez wel vrezen voor een mogelijke straf, want hij was ook betrokken bij een ander incident met Albon. De televisiekijker kreeg het niet te zien, maar de twee raakten elkaar in bocht dertien. Albon viel hierdoor terug naar de elfde plaats.