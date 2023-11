Horner blij voor Albon: "Hij is nu weer een gewilde coureur"

Alexander Albon is bezig met een goed seizoen in dienst van het team van Williams. De Thaise coureur maakt veel indruk en bij zijn voormalige werkgever Red Bull Racing zijn ze blij voor hem. Christian Horner stelt dat Albon nu weer een gewilde coureur is geworden.

Albon debuteerde in 2019 in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso. Al na een half jaar werd hij naar het grote Red Bull Racing gepromoveerd. In 2020 kon hij naast Max Verstappen geen potten breken en in 2021 fungeerde hij dan ook als reservecoureur. Vorig jaar stapte hij over naar het team van Williams en daar is hij nu uitgegroeid tot een gewaardeerde coureur, hij staat nu op de dertiende plaats in het wereldkampioenschap.

Te vroeg

Red Bull-teambaas Christian Horner is blij voor Albon. De Brit geeft toe dat Red Bull niet altijd goed is omgegaan met Albon. In de podcast 'eff won with DRS' spreekt Horner zich uit: "Ik weet nog dat we in 2020 een beetje worstelden met Alex omdat we hem te vroeg naar het team hadden gepromoveerd en we gewoon iemand nodig hadden. Checo had net die race in Bahrein gewonnen en we dachten dat we iemand met ervaring nodig hadden naast Max."

Briljant

Horner heeft dan ook geen kritiek op Albon. Hij is simpelweg van mening dat de Thaise Brit te vroeg zijn kans kreeg bij Red Bull. Horner ziet nu dat Albon stappen heeft gezet: "Alex is briljant, hij is fantastisch en hij deed het ook geweldig toen hij bij ons naar de reservebank verhuisde. Hij klaagde nooit en hij werkte hard. Ik was er blij toen ik een plekje voor hem vond bij Williams. Hij heeft het daar goed gedaan. Hij heeft nu ervaring en hij is zeker harder geworden. Hij is nu echt weer een gewilde coureur."