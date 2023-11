'Streep door Daytona-avontuur Alexander Albon'

Even leek het er op dat er in januari weer een Formule 1-coureur aan de start zou verschijnen van de beroemde 24 uur van Daytona in de Verenigde Staten. Het leek er op dat Alexander Albon zou gaan instappen bij één van de topteams in de IMSA-klasse, maar die hoop lijkt nu te zijn vervlogen.

Enkele maanden geleden kondigde Wayne Taylor aan dat een huidig Formule 1-coureur één van zijn bolides zou gaan besturen tijdens de 24 uur van Daytona in januari 2024. Taylor wilde niet zeggen om welke coureur het ging en hij voegde daar aan toe dat dit nieuws pas na het Formule 1-seizoen naar buiten zou komen. Al snel werd echter duidelijk dat Taylor het had over Williams-coureur Alexander Albon.

Maar het lijkt er op dat Albon deze droom voorlopig nog eventjes moet uitstellen. Volgens RACER staat Albon in januari toch niet aan de start in Daytona. De Thaise Brit had interesse in het plan, maar een aantal zaken gooiden roet in het eten. De vroege start van het Formule 1-seizoen zorgt namelijk voor te weinig tijd. Albons team Williams stond achter het plan en ze steunden hem dan ook volledig. Volgens RACER is Albon nog steeds geïnteresseerd in het plan en kan er in de toekomst nog van alles gebeuren.