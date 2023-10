Albon onthult Norris-geheim: "Ligt uitnodiging van Red Bull klaar"

McLaren-coureur Lando Norris wordt al geruime tijd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal zien ze Norris als de perfecte teammaat voor Max Verstappen. Alexander Albon lijkt nu te onthullen dat er daadwerkelijk een aanbieding klaarligt.

Williams-coureur Albon is goed bevriend met Norris. De twee trekken veel met elkaar op en als voormalig Red Bull-coureur weet Albon wat er kan gebeuren als je niet goed presteert in dienst van de Oostenrijkse renstal. De Thaise Brit maakt zich hier echter niet zo druk om omdat hij niet meer voor deze renstal rijdt. Wel weet hij wat Norris mogelijk te wachten staat in de nabije toekomst. Hij stelt namelijk dat er iets op tafel ligt.

In Qatar lijkt Albon zijn mond voorbij te praten over de situatie. De Thai vertelt namelijk dat er een aanbieding van Red Bull op tafel ligt. In gesprek met Sky Italia legt Albon het uit: "Als Lando het zou willen, dan is het mogelijk ja. We gaan het zien, want volgens mij vindt niemand het leuk om de teamgenoot van Max te zijn. Ik kan uit ervaring spreken: het is zwaar. Als Lando vertrouwen in zichzelf heeft, dan heb ik begrepen dat er al een tijd een open uitnodiging van Red Bull klaar ligt."