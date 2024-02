'Albon heeft driejarig aanbod gekregen van Red Bull'

Lewis Hamilton heeft met zijn sensationele overstap het Silly Season flink aan het rollen gebracht, zelfs voordat er überhaupt een meter is gereden in 2024. Alexander Albon is de volgende in de rij, want volgens topjournalist Peter Windsor heeft Red Bull Racing de Thai een driejarig contract aangeboden vanaf 2025. Dat zou betekenen dat Albon de nieuwe teamgenoot wordt van Max Verstappen en Sergio Pérez plaats moet maken voor hem. Dat terwijl Mercedes misschien ook zit te azen op de Williams-coureur.

"Zoals ik het begrijp heeft Albon een driejarig contract aangeboden gekregen van Red Bull om in 2025 te starten", aldus Windsor. "Dus ik denk dat je hem naast Max Verstappen gaat zien in de Red Bull"

Volgens de Brit is het een aanbod dat hij niet kan weigeren. "Ik kan me niet voorstellen dat hij er nee tegen gaat zeggen. Zoals ik begrijp is het niet 100% maar 90% correct."

Albon werd al door insiders genoemd als ideale kandidaat voor Mercedes om de plek van Hamilton over te nemen, mede door zijn opmerkelijke prestaties bij Williams en de connecties die beide renstallen hebben vanwege de Mercedes-krachtbron. Of deze geruchten iets hebben aangewakkerd bij Red Bull Racing is lastig te zeggen.

Albon kwam eerder uit voor de Oostenrijkse renstal als teamgenoot van Max Verstappen. Halverwege 2019 verving hij de tegenvallende Pierre Gasly. De Thai mocht in 2020 zich verder bewijzen, maar de leiding was niet tevreden. Red Bull koos voor ervaring met Perez. Albon mocht wel aanblijven als test -en reservecoureur in 2021. In 2022 - na een helpend handje van zijn werkgever - kreeg Albon een hernieuwde kans bij Williams wat tot dusver goed uitpakte.

De Williams-rijder zei begin januari al dat hij weer rijp was voor een stoeltje in de top. Hij is dankbaar voor de dingen die hij heeft geleerd bij Williams, zo stelt hij in gesprek met Motorsport Total: "Andere coureurs hadden lastige fases in hun loopbaan, zoals Daniel Ricciardo bij McLaren. Hij had het moeilijk om een gevoel in de auto te vinden. Ze probeerden het mij zo comfortabel mogelijk te maken in de Red Bull, maar dat werkte nooit echt helemaal. Met de kennis van vandaag, zou ik het wel kunnen doen. Maar achteraf gezien is dat makkelijk praten."