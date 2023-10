Albon snapt nieuw boetebedrag niet en vreest voor schulden

Autosportfederatie FIA maakte gisteren bekend dat ze het maximale boetebedrag voor teams en coureurs hebben verhoogd naar 1 miljoen euro. Het is niet de verwachting dat deze boete veelvuldig zal worden uitgedeeld, maar de coureurs zijn wel kritisch. Volgens Alexander Albon kunnen slechts een paar coureurs dit bedrag betalen.

Tot nu toe was het zo dat het maximale boetebedrag op 250.000 euro lag. De stewards deelden deze boete echter amper uit, maar toch besloot de FIA om in te grijpen. Tijdens de vergadering van het World Motor Sport Council in Genève besliste men om het maximale boetebedrag te verhogen. Als reden werd gegeven dat het oude bedrag al twaalf jaar vast stond en dat het niet meer paste bij de huidige Formule 1.

Schulden

De coureurs zijn niet blij met de actie van de FIA. Veel van hen reageren boos en Alexander Albon vraagt zich vooral af of de coureurs dit wel kunnen betalen. De Williams-coureur legt het uit bij RaceFans: "Ik denk dat veel mensen zich niet realiseren dat je in de eerste twee tot vier jaar van je loopbaan als Formule 1-coureur niet zoveel betaald krijgt als men denkt. Het zou een zware boete zijn als je daardoor in de schulden terecht komt."

Superlicentie

Albon wijst daarnaast ook naar een ander punt. De coureurs zijn namelijk ook een enorm bedrag kwijt aan hun superlicentie. Volgens de Thai wordt het hierdoor allemaal wel heel prijzig: "We betalen al voor onze superlicentie en die zijn al extreem duur. Ik ken geen andere sport waar je moet betalen om deel te nemen. Ik denk dat dit een beetje anders is dan bij andere sporten. Als ze dit echt verhogen tot 1 miljoen, dan richten ze hun pijlen eigenlijk op drie of vier coureurs. De rest van het veld kan dat namelijk niet betalen."