Williams-teambaas Vowles: 'Fantastisch resultaat voor ons' bij Canada GP

Dankzij een hardwerkende Alex Albon heeft het Formule 1-team van Williams afgelopen weekend belangrijke punten behaald. Met het P7-resultaat klimt de Britse renstal naar de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Na afloop van de race op Circuit Gilles Villeneuve is teambaas James Vowles uitermate tevreden gestemd.

Alex Albon moest zijn Williams-auto vrijwel de gehele race zo breed mogelijk houden. Achter hem ontstond een trein van soms wel zeven auto's, die de Thais-Britse coureur uiteindelijk allemaal achter zich heeft weten te houden. Met een P7-eindresultaat staat Williams niet meer op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap, en is teambaas James Vowles in zijn nopjes met de performance van zijn team.

"Wat een geweldig resultaat voor het team. Alex (Albon) heeft geweldig gereden, en hij is terecht tot ‘coureur van de dag’ verkozen. Het is moeilijk om uit te leggen hoe zwaar het was om al die concurrenten achter ons te houden. Elke kleine fout kon zomaar betekenen dat we posities verloren, en Albon heeft foutloos gereden."

"Het team heeft eigenlijk het gehele weekend sterk gepresteerd. We hebben onszelf gedifferentieerd van de rest, waardoor we in de positie terechtkwamen om punten te scoren. De sleutel hierin is simpelweg een goed teamwork. Daarnaast hebben we een zeer groot upgradepakket aan onze auto toegevoegd, en dat is aan het harde werken van onze mensen in de fabriek te danken. Oostenrijk zal ons waarschijnlijk minder goed liggen, en we zullen vooral focussen om Logan (Sargeant) dezelfde upgrades te geven die we dit weekend al bij Albon's auto hebben toegevoegd."