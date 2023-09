Ook Albon ergert zich aan Perez: "Hij leert niets van deze straf"

Sergio Perez beleefde in Japan een zeer tegenvallend raceweekend. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur raakte betrokken bij meerdere incidenten en dat leverde hem twee tijdstraffen van vijf seconden op. Alexander Albon is kritisch op zijn collega's, hij stelt dat deze straffen te laag zijn.

Perez raakte bij de start van de Japanse Grand Prix betrokken bij een incident met Lewis Hamilton. Hij beschadigde zijn voorvleugel en hierdoor moest hij de pitlane bezoeken. Op dat moment was er al een Safety Car op de baan gekomen en Perez haalde per ongeluk een andere coureur in. Dit leverde hem zijn eerste tijdstraf van vijf seconden op. Even later beukte hij de Haas van Kevin Magnussen in de rondte. Dit leverde hem zijn tweede tijdstraf van de dag op.

Magnussen

Williams-coureur Alexander Albon werd in Singapore door Perez aangetikt. Dit leverde Perez toen ook een tijdstraf van vijf seconden op. In Japan was Albon weer bijna een slachtoffer van de acties van Perez. In gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com is Albon duidelijk over het incident met Magnussen: "In bocht elf voerde hij dezelfde manoeuvre uit tegen mij. Ik kon hem nog net ontwijken. Toen deed hij precies hetzelfde ten nadele van Kevin. Ik reed achter hem, dus ik had het beste uitzicht."

Niet streng genoeg

Albon is dan ook van mening dat er snel iets moet veranderen bij Perez. De Thaise Brit hoopt dat de stewards in de toekomst sneller en vooral strenger gaan ingrijpen. Albon hoopt dat men snel met aanpassingen van de regels komt: "Het is duidelijk dat een coureur niets leert van een straf van vijf seconden. De straffen zijn simpelweg niet streng genoeg. Ik bedoel, Perez maakt nu al twee races op rij precies dezelfde fout."