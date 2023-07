Ferrari ontkent interesse in Alex Albon

Het geruchtencircus over Alexander Albon bij Ferrari kan naar het rijk der fabelen. Teambaas bij de Scuderia, Frédéric Vasseur, ontkent glashard over een transfer van de Thai naar de Italiaanse formatie uit Maranello.



"Ik weet niet waar dit verhaal vandaan komt", vertelde Vasseur aan Motorsport.com, de Italiaanse editie. "Ik heb in het verleden Albon begeleid en we zijn vrienden.''

Vasseur is wel te spreken over de resultaten die zijn oude protogé boekt bij Williams. "Als een verslaggever me vraagt ​​of Alex het momenteel goed doet, zou ik ja zeggen. Maar dat betekent niet dat ik hem wil aannemen.''

"Ik denk dat Alex ook een contract heeft bij Williams voor 2024. Het team investeert veel, dus er is geen probleem."

Vasseur is op dit moment helemaal niet bezig met de rijdersbezetting voor 2024 en verder, "Ik was aan het begin van het seizoen duidelijk met het team, en ik was ook duidelijk met de coureurs, dat ik het team eerst moet leren kennen. En dat duurt maanden.''

"Onze rijders hebben nog een contract voor een jaar, dus ik denk niet dat het een kwestie is die nu besproken moet worden. We zullen er in de toekomst zeker over praten, maar het is niet de eerste zorg."

"De prioriteit voor iedereen is om zich te concentreren op het team, vooral dit seizoen. Ik wil niet dat er afleidende elementen zijn."

Vasseur begint dan een loftrompet voor beide rijders met hier en daar een kritische noot en laat indirect merken dat hij erg tevreden is over zijn duo.''

"Charles Leclerc is tot uitzonderlijke dingen in staat. Soms doet hij dingen waarvan je niet weet waar hij het vandaan haalt.Hij is een coureur die altijd aan winnen denkt. Onze auto staat achter de Red Bull, maar hij denkt er nog steeds aan om te proberen te winnen.''

"In bepaalde situaties hebben we hem te veel zien pushen. Hij probeert de tekortkomingen te compenseren met strategie, met agressief zijn en met het risico om fouten te maken."

"Het is mijn taak om hem in de goede richting te sturen. Als we een auto hebben die in staat is om de tweede plaats in te nemen, moeten we daar een ereplaats innemen. Natuurlijk is het ook goed om te kijken naar wat ervoor gebeurt."

Over Sainz zei Vasseur het volgende: "Carlos is erg consistent", voegde hij eraan toe. "Hij kan zijn eigen tempo beheersen en doet het iets beter dan Charles.

"Hij gaat niet over de limiet, maar hij heeft niet de pieken van Charles, zoals pole positions pakken.

"Soms staat hij heel dicht bij hem. In Miami, tot aan de laatste bocht, stond hij op pole. Hij beperkt de slechte fouten en hij staat er altijd'', sloot Vasseur af.