Albon blij en verbaasd over progressie van Williams

Williams-coureur Alexander Albon is zeer tevreden over de eerste seizoenshelft. De Thai is in 2023 continu in gevecht voor top-tien-klasseringen en heeft tot nu toe elf punten bij elkaar gereden. Albon had dat vooraf niet verwacht en hij is blij met de progressie die Williams doormaakt.

"Eerlijk gezegd, tot nu toe is dit een goed jaar geweest. Ik wil er nog niet te veel over zeggen, maar als je kijkt naar waar we in Bahrein stonden en waar we nu zijn, dan hebben we zeker vooruitgang geboekt'', zei Albon tijdens het Belgische Grand Prix-weekend.



Het team van Williams staat nu zevende in de stand. In voorgaande jaren droeg het Engelse team vaak de rode lantaarn. De huidige positie is dus voor alle mensen binnen de renstal een flinke oppepper volgens Albon.

"Als je dat aan het begin van het jaar tegen het team had gezegd, waren we al blij geweest. Het gaat dus goed!"



Voor de Thai is dit zijn tweede seizoen bij Williams. Vanaf het begin lijkt het goed te klikken met de bolide. "Ik voel mij op mijn gemak in de auto. Het is gewoon geweldig om elk raceweekend te strijden voor de punten. Dat geeft zoveel vertrouwen en motivatie voor het hele team."