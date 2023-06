Sainz ontvangt geen straf na blokkeren Albon

Carlos Sainz heeft geen straf ontvangen voor het blokkeren van Alexander Albon in de derde vrije training in Canada. De Spaanse coureur moest zich melden bij de stewards voor het mogelijk blokkeren van de Williams-coureur. Volgens de stewards was er echter niets aan de hand.

De stewards stellen dat de weersomstandigheden ervoor zorgden dat niet alles goed ging bij Sainz. Hierdoor heeft men besloten om geen straf uit te delen aan de Spaanse Ferrari-coureur. Albon was niet blij met het gedrag van Sainz tijdens de sessie en dat was dan ook de aanleiding voor de stewards om het moment te onderzoeken.