'Williams houdt vast aan huidig rijdersduo voor 2024'

Na de eerder exit van F1-rookie Nyck de Vries bij het team van AlphaTauri, verschoven de blikken naar het Britse team Williams, dat dit seizoen ook een debutant in haar team heeft zitten. Logan Sargeant weet volgens vele kenners in en rond de wereld van de koningsklasse vooralsnog niet goed genoeg te presteren, en dus zou een potentieel ontslag voor hem aanwezig kunnen zijn. Maar degene die aan alle geruchten een einde maakt, is Williams-teambaas James Vowles, meent F1 journalist voor het Britse Mirror Daniel Moxon.

Bij de start van dit F1-seizoen kwam niet alleen Logan Sargeant als nieuweling bij Williams aangeschoven, ook aan de absolute top verscheen er een nieuw gezicht. En dat was die van James Vowles, de man die voorheen een belangrijk onderdeel was van Mercedes in haar dominante periode.

Maar terwijl Vowles zich al snel bekend leek te maken met de structuur van zijn nieuwe team, weet Sargeant tot nu toe nog niet genoeg te presteren om een fulltime stoeltje voor 2024 te garanderen, zo ging het gerucht in het paddock rond. De Amerikaanse jongeling zag Alex Albon meermaals aan de horizon verdwijnen, en kon tevens zijn FW45-bolide niet altijd heel houden.

Maar met de berichtgeving van Daniel Moxon, F1 journalist voor het Britse Mirror, komt aan alle speculatie nu alsnog een abrupt einde. Volgens Moxon zal Vowles namelijk onveranderd naar 2024 doorzeilen, en wordt er dus niet in het huidige rijdersduo Albon-Sargeant gesneden. Naast de eerdere geruchten dat Sargeant's positie bij Williams in gevaar kwam, werd er rondgefluisterd dat Mick Schumacher al verregaande gesprekken met de Britse equipe zou hebben gevoerd.

Ook daar weet Moxon een stokje voor te steken met zijn uitspraken. Volgens de journalist houdt Williams geen actieve gesprekken met zowel Mick Schumacher als Alex Palou – laat staan met enig ander coureur. Vowles blijft toegewijd aan het ontwikkelen van Sargeant als F1-coureur, en blijft dus daarmee onderdeel van het 'Plan A' van de Britse teambaas.