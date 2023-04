Albon best of the rest: "Dat is wel een verrassing"

Alexander Albon was één van de grote verrassingen van de Australische kwalificatie van vandaag. De Thaise Brit van het team van Williams noteerde achtste tijd en was daarmee the best of the rest. Albon was vanzelfsprekend zeer blij en sprak van revanche na een mindere sessie in Saoedi-Arabië.

Albon reed de gehele zaterdag zeer snel op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Thaise coureur noteerde zelfs meerdere keren een paarse sectortijd. Het was dan ook geen verrassing dat hij door wist te stoten naar het derde deel van de kwalificatie. Uiteindelijk was bij maar nipt langzamer dan de Ferrari van Charles Leclerc.

Na afloop van de kwalificatiesessie was Albon zeer tevreden met zichzelf en zijn resultaat. De Thaise Brit sprak zich enthousiast uit bij Sky Sports: "We hebben alleen de grote jongens voor ons, dus we zijn the next best. Dat is wel een verrassing. We hadden moeite met de banden in Jeddah, de auto was sneller dan dat hij eruit zag. We gingen daar teleurgesteld weg want de auto had potentie. Het ging toen goed tot de kwalificatie. Voor dit weekend kwamen we met een plan en zodra de banden werkten, voelde het goed. De sessie was echt smooth."