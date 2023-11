Albon trots: "Gevoel dat dit mijn beste seizoen was"

Alexander Albon was één van de verrassingen van het afgelopen seizoen. De Thaise Williams-coureur vocht meerdere keren mee om de punten en hij ging zelfs de strijd aan met de topteams. Albon stelt zelf zelfs dat dit zijn sterkste jaar in de Formule 1 was.

Albon werkte dit jaar zijn tweede seizoen in dienst van het team van Williams af. De Britse renstal was niet langer het lelijke eendje van de grid en Albon maakte meerdere keren veel indruk. De Thaise Brit kwalificeerde zich regelmatig in de top van het veld en hij pakte ook regelmatig een grote hoeveelheid punten. Albon sloot het seizoen af op de dertiende plaats in het wereldkampioenschap met 27 WK-punten.

Albon sloot zijn jaar af met een grote glimlach. De Thaise coureur is blij met zijn resultaten en in gesprek met RaceFans geeft hij zichzelf een schouderklopje: "Ik ben enorm trots op mijn performance. Ik ben geen arrogant persoon, maar ik wil mijzelf wel credits geven. Ik heb het gevoel dat ik een sterk seizoen heb gehad. De meeste van mijn races waren niet makkelijk. Ik heb in sommige races alleen maar gevochten, maar daar heb ik van genoten. Voor mijn idee was dit mijn sterkste seizoen en mijn band met het team heeft daarbij geholpen."