Williams pissig op Perez: "Enorm frustrerend"

Sergio Perez heeft zich in Singapore niet populair gemaakt bij het team van Williams. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur ramde tijdens de race de Williams van Alexander Albon, Perez ontving daarvoor uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden. Williams-teambaas James Vowles was niet blij met deze actie van Perez.

Albon was bezig met een sterke race in de straten van Singapore. De Thaise Williams-coureur maakte een pitstop tijdens de Virtual Safety Car en daarna begon hij met een inhaalrace. Albon was hard op weg naar een flinke hoeveelheid punten, maar Sergio Perez dacht er anders over. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur duwde zijn bolide naast de Williams, maar de inhaalactie was veel te ambitieus. Hierdoor viel Albon ver terug.

Frustrerend

Williams-teambaas James Vowles was niet blij met de actie van Perez. Vowles baalde als een stekker en hij stelt dat Albon zonder een crash zelfs achtste had kunnen worden. In gesprek met Motorsport.com spreekt de gefrustreerde Vowles zich uit: "Er is ons een behoorlijk aantal punten ontnomen. Het is enorm frustrerend dat in een wereldkampioenschap waar om elk punt wordt gevochten, en je voorstaat op je concurrenten, dat het je zo wordt afgenomen. Dat doet gewoon pijn."

Onverstandig

Vowles is van mening dat Perez zo'n actie nooit had moeten maken. De Mexicaan kreeg een straf, maar voor Vowles was dat eigenlijk niet genoeg: "Hij had geen goede reden om daar een inhaalactie in te zetten. Er zijn verstandige manieren om iemand in te halen en dat was geen verstandige manier. Perez zat al een paar rondjes aan de binnenkant en hij probeerde zijn neus ernaast te prikken. Dat is op zich geen probleem, je moet hier agressief zijn. Alex was al gefocust op zijn instuurmoment. Perez kwam van achteren en ze maakte contact."