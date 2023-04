Vowles verklaart uitvalbeurt Albon: "Auto deed het beter dan verwacht"

Alexander Albon veroorzaakte afgelopen weekend in Australië de eerste rode vlag van de race. De Thaise Williams-coureur crashte waardoor de baan werd bezaaid met grind. Het was een vreemde crash want men wist niet precies wat er mis was gegaan, teambaas James Vowles geeft nu meer duidelijkheid.

Albon reed een zeer sterk weekend in Australië. De Thaise Brit was goed gestart en vond zichzelf tijdens de race terug op een keurige zesde plaats. Hij leek het tempo van zijn concurrenten goed te kunnen volgen, maar zijn crash gooide dus roet in het eten. Niet alleen zijn race was verprutst, ook zijn collega's kregen een hinderlijke onderbreking voor hun kiezen.

Volgas

Bij Williams vroeg men zich af wat er nou precies mis was gegaan bij de crash van Albon. Teambaas James Vowles weet inmiddels wat er fout ging. In een video van het team legt Vowles de zaak uit: "Bocht vijf is volgas in de kwalificatie, maar in de race is dat nogal lastig. We dachten dan ook dat hij daar zou liften. Maar, de auto deed het veel beter dan we hadden gedacht. Hij kon gewoon volgas door die bocht rijden."

Liften

Aangezien men niet had verwacht dat Albon volle vaart door de desbetreffende bocht kon gaan, kreeg men te maken met een aantal verrassingen. Volgens Vowles was het ook de indirecte aanleiding van de crash van Albon: "Alex ging hierdoor tien kilometer per uur sneller door bocht vijf. Hij merkte op dat hij te snel ging en daarom besloot hij te liften. Daardoor ging hij wijd en raakte hij met zijn rechterachterband de kerb. Dit leek geen probleem te zijn, maar de banden waren op de limiet. Het had dus consequenties. Toen hij bocht zes in ging, hij had hij minder grip dan in de rondjes daarvoor."